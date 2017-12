Auxiliado por una mujer que le esperaba en un auto

Un masculino mayor de edad, quien se desempeña como empleado de una carnicería, denunció que, próximo a la hora 19:30, llevó mercadería por el valor de $ 4.859 a calle Vilardebó al 1100, ya que el mismo había sido solicitado vía telefónica. Al llegar al lugar con dicho pedido, a la mitad de cuadra, se encontraba un hombre, quien le preguntó si era de la carnicería, entregándole las bolsas con la mercadería, momento en que este lo agredió físicamente, dándose a la fuga por calle Vilardebó al oeste.

Una vez reincorporado, el denunciante salió corriendo detrás del individuo, logrando sacarle las bolsas, mientras que el delincuente logró subirse a un automóvil que lo aguardaba antes de llegar a la esquina de calle 18 de Julio, con una femenina como chofer. Investiga Seccional 1era.

EL DELINCUENTE FRACASÓ EN SUS DOS INTENTOS DE HURTO

Personal policial concurrió a un llamado, donde se denunció que, un masculino se encontraba en actitud sospechosa, intentando hurtar una motocicleta ubicada en calle Brasil y Bilbao. Posteriormente, los efectivos lograron visualizar a un hombre con características similares a las de aquel, procediéndose a su detención.

Averiguada una persona testigo del hecho, expresó que, circulaba por calle Brasil al este, esquina Bilbao, cuando divisó a un individuo intentando ingresar a una finca, donde había una motocicleta estacionada en el interior, con el casco y la llave de encendido en ella; al percatarse de su presencia, cruzó hacia la vereda de enfrente. Agregó que, en otra vereda había otra moto marca Yumbo Max, de color azul, estacionada en la esquina de Bilbao y Brasil, la cual fue tomada por el denunciado, con una mano en el manubrio y otra en el asiento, retirándose del lugar, dejando el birrodado, al observar que tenía una cadena o un candado colocado, por lo que decidió llamar al Servicio Policial 911.

Al momento, no existe denuncia por parte del dueño del vehículo. Consultado a la Fiscal de Turno, dispuso: “Libertad del detenido”. Intervino Seccional 2da.

INGRESARON A LA FINCA TRAS DAÑAR UNA CHAPA DE MADERA

Una femenina mayor de edad denunció que, a las 9.00 horas de ayer, constató que le dañaron la chapa lateral de madera de su finca ubicada en barrio La Amarilla, ingresando y hurtando los siguientes efectos: un TV marca Hometech, un DVD marca Hometech, un colchón de una plaza, una garrafa de 3 kilos con hornalla de color celeste y ropa de niño. Avaluó el perjuicio en $ 6.000. Investiga Seccional 2da.

SE INCAUTÓ MOTO PRESUNTAMENTE HURTADA DESDE EL

DEPÓSITO DE LA CHACRA MUNICIPAL

Un empleado municipal que se desempeña en la Chacra municipal, denunció que, en momentos en que se retiraba del servicio, visualizó a personal policial incautando una motocicleta, la que estaría siendo hurtada por un menor, quien se dio a la fuga; la misma estaría en el depósito de la mencionada repartición municipal. Investiga Seccional 4ta.

HURTO DE VEHÍCULOS

Denunció una femenina mayor de edad que, próximo a la hora 22:25 del jueves, dejó su moto Vital VX 110, matrícula HIA 5242, de color rojo, con traba de seguridad de fábrica, estacionada en calle Soca entre 19 de Abril y Agraciada, durante 10 minutos, y al regresar, se percató que la misma ya no se encontraba más en el lugar. Investiga Seccional 1era.

También, un masculino mayor de edad denunció que, en el día de ayer, a la hora 14:15, dejó estacionado frente a su finca de barrio Villa España, su birrodado marca Yumbo, modelo Max 110 cc, matrícula HKO 865, de color negro, y a los 15 minutos, constató su falta. En el baúl tenía la traba de seguridad y un par de guantes negros de moto. Investiga Seccional 2da. En tanto, se denunció que, a la hora 08:50 de ayer, una femenina mayor de edad, dejó en el porche de su finca en barrio Cien Manzanas, su motocicleta marca Yumbo, modelo Max, matrícula HIA4223, de color negra, constatando su hurto a los 30 minutos. Agregó la denunciante, que en el baúl tenía la propiedad del vehículo, documentos personales y herramientas. Avaluó el perjuicio en la suma de U$S 1.300. Investiga Seccional 3era.