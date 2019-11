Consultamos a Italo Tenca, productor, comercializador y delegado ante la JUNAGRA sobre las contingencias climáticas de la semana; y esto nos decía:

¨Estos días con esta agua consecuencias va a traer. Todavía felizmente, no hemos tenido el mayor impacto del granizo, salvo en esa zona de Corralito, muy puntual, donde hubo voladura de invernaderos. Mas afectación por granizo no hay, pero lo que veo es demasiada agua junta, mucha humedad y esto creo que esto en algunos cultivos va a traer consecuencias. Lo que es zapallo, hoy por hoy, la misma frutilla, la fruta que está madura hoy la golpea y ya es fruta que no se va a poder vender. Y obviamente que afectara la sanidad de los cultivos, zapallos, los mismos boniatos; si bien están en etapa de desarrollo y todavía no afectaría, pero de persistir la humedad se puede ir en vicio, por eso le digo, algún efecto dañino va a generar¨

¿Fue muy intenso el granizo? En la mayoría de los lugares de nuestro cordón hortifruticola fue pequeño. En algunos mayor cantidad y en otro menos. Que parece que no genero gran impacto en los cultivos. Felizmente no tuvimos un evento como el año pasado que daño muchísimo, en este caso fue granizo de poco tamaño , aunque denuncia al Banco de Seguros va a generar de campos golpeados, pero no podemos hablar de una situación grave, me parece.

Contactamos a Jonhatan Lombardo en Corralitos y nos decía al respecto:

¨Está bastante complicado, ya está dañando¨

¿Qué cultivos está afectando en la zona?

Nos está afectando en la producción de cebollas, en la cosecha. Y comienza a afectar los zapallos, coreano, kabutia. Las plantas necesitan sol ahora. Sol. Por ese motivo empieza a complicarse, el tema boniato, que también necesita sol. La lluvia en esta época siempre sirve, es buena, pero tampoco así, tan abundante. Con el exceso empieza a complicarse.