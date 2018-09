Universitario (67) – Nacional (71)

Y en definitiva eso pasó, tras lo que fuera la victoria anoche jugando de visitante de Nacional ante Universitario en cifras de 71 a 67, con este resultado registrado en el partido destacado de la quinta, y última fecha del torneo Apertura de básquetbol en primera división, ahora el campeonato ya no tiene equipos que no hayan perdido al menos un partido. Lo cerró mejor Nacional, un partido donde el equipo rojo local tuvo la presencia en cancha de Nicolás Lewis, pero que de todas formas no pudo sostener un resultado a favor conseguido en el segundo, y tercer cuarto, ante un rival que le costó bastante encontrar su juego, y que solo estuvo “arriba” en la pizarra en el primer cuarto. Pero en el último fue el tricolor quién tuvo la suficiente tranquilidad para ponerse en partido primero, y poder ganarlo después. El primer cuarto finaliza con un parcial de 18 – 15 en favor del visitante, los triles de Techeira, y los goles de Cattani sacaron diferencias, ante un local que si bien repartió el goleo, no tuvo u juego colectivo que pudiera doblegar a la defensa del tricolor. En el segundo cuarto, ya con Universitario absorbiendo la difere3ncia, aparece el capitán Eduardo Tauré, más el aporte del juvenil Gómez, hacen que el rojo local pasara al frente en el tanteador ante un tricolor que solo tuvo el aporte goleador de Mariano Techeira en este cuarto, se van al descanso largo con el electrónico marcando 35 a 31 en favor de Universitario. El tercero muy parejo, hasta en los errores cometidos por ambos debido al apresuramiento, aparece Lewis en el local, Cardozo en la visita, y al cabo del tercero la pizarra marcaba 59 a 51 en favor del rojo local. Los últimos 10´ lo más atractivo del juego, se alternaban en el comando del scorer a falta de 1.35 Nacional se pone a un punto (66 – 65) y con la pelota, los pedidos de tiempo por parte de ambos entrenadores, el partido que entra en el momento clave, y al final Nacional estuvo más tranquilo, y más certero a la hora de culminar sus ofensivas, y se terminó quedando no solo con el partido, sino también con el invicto de Universitario, así de simple.

DANIEL SILVEIRA