Ferro Carril F.C en el máximo torneo de la disciplina a nivel país

Y esta es nuestra opinión, porque sin dudas debería ser este el pensamiento del Cuerpo Técnico y plantel del equipo de Ferro Carril F.C Fútbol Sala cuando solo restan dos partidos para cerrar su participación en el torneo Clausura (2ª rueda) de Liga Uruguaya, sabiendo que la clasificación está a solo un punto (un empate) de lograrse. El próximo fin de semana ante Peñarol se sabe que es un partido “perdible”, sí ya lo era cuando el aurinegro llegó de “visita” a Salto por

el Apertura (1ª rueda), mucho más lo será ahora jugando en la capital, las cosas como son. Lo cierto es que el equipo salteño debe apuntar todas sus baterías para esperar a Huracán Buceo en la última fecha. Después se verá si el “playero” capitalino viene, no viene, y con qué viene… esa es otra historia, algo conocemos de esto, y es por eso que opinamos de esta manera. Pero aquí el partido decisivo para Ferro Carril no es el del próximo fin de semana ante Peñarol, es el de la última fecha ante Huracán Buceo. Después se vendrá la serie de semifinales, con las dos series interzonales (de tres equipos cada una) que se conformarán en la Mesa Ejecutiva de la A.U.F, y allí habrá que ver qué le toca en suerte al equipo salteño. Queda claro que en la instancia semifinal, los favoritos son los de siempre, porque a las cosas hay que decirlas, en nuestra opinión el equipo de Ferro Carril ya cumplió con “creces” el objetivo planteado… de aquí en más deberá disfrutar de la “yapa”, y continuar adquiriendo experiencia, en caso de que la intención sea la de seguir participando, eso está claro. Si se pueden conseguir resultados, lógicamente mucho mejor, pero de no lograrlos, debe surgir la tranquilidad de saber qué se hizo lo mejor, ante rivales que prácticamente trabajan y entrenan, con un régimen casi profesional, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA