Santa Rosa (1) – Saladero (0)

Pedreas y corridas al cierre del primer tiempo, se repitió a los 28´ del segundo, el partido no terminó… Y eso fue lo que paso, una pena, lamentable, todo lo sucedido ayer a la tarde en cancha de Gladiador, básicamente en el partido de primera hora. Otra vez tenemos que hablar primero de los hechos de violencia acaecidos en un escenario deportivo, en este caso puntual en cancha de Gladiador, lamentable. Un partido entretenido, entre dos equipos que necesitan sumar en tabla, y así llegaron Santa Rosa y Saladero a cancha de Gladiador. Un primer tiempo relativamente parejo, donde a los 13´, y con remate cruzado de Carlos Dutra, el equipo “Santo” abría la cuenta, y pondría lo que a la postre fuera el resultado parcial (partido suspendido), dentro de un trámite donde justo es decirlo, la victoria de Santa Rosa era justa, y merecida, hasta el momento de la suspensión bien decretada por el árbitro central Fernando Samit a los 28´del segundo tiempo. Pero informaremos lo sucedido, sobre los 46´, cuando ya se terminaba el primer tiempo, una “pedrea” tremenda, la que no sabemos dónde, y porqué se generó, entre hinchas de Saladero que se encontraban ubicados sobre el field del séctor Este (sobre la zona derecha de la tribuna principal en cancha de Gladiador) y supuestos ( esto no lo pudimos confirmar lógicamente por estar dentro del estadio), lo cierto es que una “pedrea” infernal, que duró varios minutos, hizo que el árbitro decretara el final del primer tiempo, cuando aún restaban un par de minutos de descuento por jugar. Los de afuera, y los adentro, respondiendo con piedras, “cascotes”, trozos de madera de dimensiones importantes, (algunos de estos objetos se llevó el árbitro a vestuarios), todo dentro de un clima de preocupación, y de miedo, ya que en la zona principal donde se registra la “pedrea” había mujeres, niños, gente mayor…todo lamentable. Previo a iniciar el segundo tiempo, el árbitro central informó a los capitanes, y respectivos entrenadores, qué al próximo proyectil lanzado, el partido sería suspendido. Y esto sucedió de nuevo a los 28´ del segundo tiempo cuando la situación se repite en otro sector del estadio, y allí sí, luego de algunos minutos de espera, se decidió (para nosotros de manera por demás acertada) la suspensión del partido con victoria parcial de Santa Rosa 1 – 0 sobre Saladero.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Gladiador

Árbitro central: Fernando Samit (Bien)

Asistentes: Pablo Almirón – Héctor La Cruz

SANTA ROSA (1): Juan C. Ferreira, Leonardo Conti, Alfredo López, Cristofer Suárez (55´ Andrés López), Diego González, Ángel Márquez, Maximiliano Ugolino, Carlos Dutra, Cristian De los Santos, Federico Fraga, Santiago Comini. D.T.: Alexis Duarte

SALADERO (0): Natalio Machado, Martín Pertusatti, Marcelo Píriz, Martín Da Silva, Walter Gómez, Braian Cattáneo (67´ José Rodríguez), Martín Barrientos (46´ Nicolás Tomás), Luis Aranda (55´ Edgardo López), Juan Silva, David García. D.T.: García

GOLES: P/T 13´ Carlos Dutra (SR)

OBSERVACIONES: El partido fue suspendido por el árbitro central Fernando Samit cuando transcurrían 28´ del segundo tiempo debido a los incidentes (pedrea) antes mencionados.

El mejor jugador de la cancha: Carlos Dutra

El mejor de Saladero: Martín Da Silva