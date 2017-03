Salto 1 Florida 0

Fue una victoria apretada la de Salto, en el primer juego semifinal de un torneo que no lo deja de tener como protagonista. Jugando ayer a la noche en el Dickinson, se apuntó con imposición que le abre la puerta para avanzar a la final.

Fue el primero de los dos partidos ante Florida, que demostró que no por nada es parte de la pelea por el título y pudo llegar al empate en más de una ocasión, sobre todo cuando Ledesma probó que Ignacio González en el arco salteño, es bueno de verdad.

El próximo fin de semana en Florida, tan solo rescatando un punto, Salto habrá logrado la condición de finalista, mientras la selección de la “Piedra Alta”, está obligada a ganar.

No fue un partido con situaciones emotivas más o menos permanentes, desde el momento que el forcejeo se hizo carne en el trámite, con fricciones que no faltaron y sobre todo, la imprecisión en los dos para crear fútbol de ofensiva. Salto llegó al 1 a 0, cuando transcurrían tan solo 4′ del segundo tiempo y Enrique Rosas Pintos madrugó el arquero que vaciló en la salida desde su arco.

FLORIDA: UN SÓLIDO OPOSITOR

El jugador de Ceibal fue hábil para hacerse de la pelota y la incrustó en el arco defendido por Agustín Recalde, que en los 30′ se quedó con la chance de Apatíe esta vez. En el minuto 18′ de ese tiempo complementario, Facundo Machado malogró la chance de Salto, tras una cesión de Rosas Pintos.

Florida no dejó de creer en sus posibilidades y ya en el primer tiempo, fue rival complicado para lastimar, planteando por momento un bien regulado 4-3-1-2. Supo de cuota de atrevimiento ofensivo, aunque en el fondo salteño, surgió Ruben Fagúndez como regulador a la medida de la exigencia. En los últimos minutos creció la incertidumbre. Salto no resolvió lo que produjo y Florida se entonó con algunas situaciones a favor. Para los salteños, una victoria casi esencial. En la avivada de Enrique el ceibaleño, se “Pintó” el futuro de “Rosas” y ahora la posibilidad de ser finalista, está al alcance de la mano.

Salto no tiene el “pescado vendido”, pero la victoria de ayer a la noche es una bocanada de optimismo más que nunca.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Jugaron ayer. Sábado 18 de Marzo.

Árbitros de Rivera Capital: Luis Sandro Ferreira (Central), Julio Rivero y Luis Rodríguez (Asistentes), Néstor Coelho (Cuarto Árbitro).

Partido de ida, válido por semifinales del Campeonato del Campeonato del Interior.

Selecciones Sub 18.“Veedor Sr. Consejero de OFI Eduardo Píriz.

Asistencia: 400 aficionados.

SALTO (1)- Ignacio González; Walter López, Ángel Maidana, Ruben Fagúndez, Gonzalo Jorge; Juan Octavio Apatíe, Facundo Machado (Diego Ferreira), Gastón Elías (Nahuel de los Santos), Paolo Tabárez; Facundo Godoy, Enrique Alejandro Rosas Pintos. Director Técnico: Jorge Noboa.

FLORIDA (0)- Agustín Recalde, Gonzalo Hernández, Matias Fontes, Enzo Canclini, Germán Martínez; Juan Manuel González (Ramiro Pereira), Dilan García, Gonzalo Pereira; Emilio González (Morales), Braian García, Bernardo Ledesma.“DT: Leonardo Dolara

GOL: 4′ del segundo tiempo, Enrique Rosas Pintos (S).

Expulsado: 45′ del segundo tiempo, Paolo Tabárez (S).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ruben Fagúndez-Juan Octavio Apatíe.

EL MEJOR DE FLORIDA: Bernardo Ledesma.