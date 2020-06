Ahora que el fútbol salteño se fue al mazo

Está bien. El derecho libre a la opinión. No se trata de cortar de cuajo la exposición de quien lo pretenda, ahora con fútbol salteño silenciado por un virus que fue desalojando pasiones, de una escena preocupante.

Porque en definitiva, el fútbol salteño ES TAMBIÉN UNA FUENTE LABORAL PARA TANTÍSIMOS. Hay que partir de esa base. Y si es una fuente laboral, ES PORQUE GENERA DINERO. Determinadas familias verán reducidos sus ingresos en un treinta o cuarenta por ciento, frente al mandato de la nueva realidad.

Frente a la decisión de una abrumadora mayoría de 10 a 4 el lunes a la noche para suspender el calendario 2020, se alzaron voces contrarias. Es lógico en algunos casos, porque determinada información no les llega ni tampoco allanan el camino para obtenerla.

Pero sorprende cuando se vierten opiniones de quienes SON PARTE DEL FÚTBOL y parecen no admitir el peso de la realidad y que si los costos operativos no son contemplados, todo es cuesta arriba.

La no presencia de aficionados en los escenarios, hiere de muerte esa posibilidad: ¿jugar sobre qué base?

¿Quién paga lo que hay que pagar frente a cada desarrollo de un espectáculo?

Pero el hecho es que si existiese un mesías o un duende mágico que poniendo el dinero cubre los costos, EL FÚTBOL SE PRIVARÁ DEL ENTORNO PORQUE LA DETERMINACIÓN DE AFRONTAR SIN PÚBLICO ES UNA MEDIDA QUE NO TIENE MARCHA ATRÁS.

El fútbol es un espectáculo para consumo DE LA GENTE.

Sin gente para ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué sentido tiene? Fatalmente ninguno.

LOS NÚMEROS

SOBRE LA MESA

Los domingos en el fútbol salteño se habilitan normalmente entre cinco y seis escenarios. En cada uno de ellos es necesaria la venta de unas 400 ENTRADAS A LOS EFECTOS DE CUBRIR EL PRESUPUESTO POR CANCHA. En el 2019, el valor de las entradas a 150 pesos. Con la venta de unas 400 entradas, la recaudación situándose en unos 60. 000 pesos.

De esos 60. 000, se debe descontar el 35% por derecho de piso a cuenta del propietario de cancha. Con los 40. 000 que restan se debe hacer frente a todo el pago restante: terna de jueces, portero, boleteros, la seguridad, leyes sociales, etc.

Si no se venden esas 400 y no se recaudan 60 mil, en esa cancha la conclusión será una: se jugó a pérdida.

El año pasado, temporada gris y de opacas recaudaciones, hubo pasajes del campeonato con sistemáticas pérdidas para la mayoría. ¡Es por eso que la dirigencia clubista no pretende otro año con las limitaciones como una constante!

Si este año se jugase sin público, es complejo suponer que el dinero salga desde el fondo de la tierra.

Por más que se escarbe en esa dirección… los milagros no existen.