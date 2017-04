El senador Jorge Larrañaga se encuentra recorriendo el país presentando al flamante Movimiento “Juntos”, y en reciente visita a nuestra ciudad analizó junto a EL PUEBLO temas de actualidad y reflexionó sobre los tiempos por venir, incluyendo una nueva posible precandidatura presidencial, “estoy arriba del caballo como siempre”, aunque agregó inmediatamente que “no creo que este sea tiempo de adoptar una decisión”.

- ¿Otra vez en la ruta?

– Toda mi vida he hecho política y he seguido haciendo política, nunca me he alejado del camino.

- ¿Extraña la faz ejecutiva, como cuando era intendente?

– Fue para mí un tiempo muy bonito el ser intendente municipal de Paysandú, que además me tocó siendo muy joven, diez años que fueron de desafío y de mucho trabajo.

Obviamente que todo el trabajo parlamentario es diferente, es atrapante y duro también, porque la política es dura.

El ejercicio de la actividad política es duro porque habla de las relaciones humanas, habla de las defecciones y habla de las adhesiones de la gente. Ganar en favor de la gente nunca es fácil, siempre es una lucha enorme, por lo tanto creo que es un desafío permanente.

Y aquí estamos, trabajando por nuestro partido y por nuestro movimiento, llevando adelante la creación del Movimiento “Juntos”, que pueda nuclear distintos sectores por debajo, para dejar de ser un sector, Alianza Nacional, y transformarnos en el Movimiento “Juntos”, que le sirva al partido y también a la democracia.

- ¿El tiempo todo lo cura? Le pregunto porque el doctor Tabaré Vázquez en Finlandia reconoció que usted tenía razón en materia educativa.

– El doctor Vázquez ha actuado en muchas ocasiones con evidente hipocresía, porque cuando nosotros fuimos en el año 2013 a Finlandia, vinimos y le dijimos al gobierno de turno que había posibilidades de tener un acuerdo con Finlandia para ver cómo trazar líneas que impulsen la construcción de una política educativa, bueno, Vázquez dijo que él hubiera ido a Finlandia 30 años antes. Pero resulta que ahora, cuando tuvo oportunidad de ir, no fue a hablar de educación, y la mejor prueba de que no fue a hablar de educación a Finlandia fue que no llevó ni al portero del CODICEN, fueron simplemente a buscar de manera desesperada la inversión de UPM, que es de la que se quieren aferrar a cualquier precio con tal de tener una inversión que genere expectativas hacia la finalización de este período de gobierno.

- Este año se cumplen 12 años de haber asumido el Frente Amplio el gobierno, por lo que el niño que ingresó en 2005 a la escuela, este año estaría saliendo del liceo, habiendo cumplido todo el proceso de la educación formal.

¿Cómo cree que termina el ciclo educativo ese joven?

– Yo creo que mal, la educación pública está mal. Está mal Secundaria donde las tasas de egreso y la repetición son extremadamente complejas, donde los porcentajes de aprendizaje son bajos.

Lo que hoy tenemos en materia de resultados educativos es consecuencia, en la mayor parte, de 12 años del Frente Amplio, porque no me van a decir que el Frente hace dos años que está gobernando.

Prometieron el cambio del ADN de la educación, y resulta que terminaron echando a Filgueiras y a Mir, que eran los dos técnicos que el FA tenía como para poder cambiar la educación.

Entonces, han mentido, desde la misma manera que han mentido en cuanto a la promesa de decir que no le van a poner más impuestos y terminaron poniendo más impuestos, y no se sabe si seguirán incrementando los existentes.

Este gobierno fracasó, y considero junto a mucha gente, que si un gobierno fracasa… mire, se lo cambio, el Frente Amplio fracasó, ¿y por qué fracasó? Porque fracasó en una política en donde no se tiene derecho a fracasar, que es en la política educativa.

Cuando un gobierno fracasa en la educación, fracasa en su gestión.

No hay nada que sea más hipoteca para el porvenir de una sociedad que la hipoteca de la frustración que ocasiona la desigualdad de oportunidades frente a la educación.

- Apareció una alternativa por fuera del gobierno que es EduUy21, donde hay técnicos de todos los partidos que plantean una reforma en el contenido de la educación…

– Estamos integrando ese movimiento, hay compañeros nuestros que lo están haciendo, y respaldamos todo camino de diálogo que permita apuntar a construir una política educativa en serio y que se pueda llevar adelante.

Es más, creo que en el próximo gobierno la educación tendrá que ser no como lo ha sido en este gobierno, que ha sido una política de partido, la educación tendrá que ser una política de Estado, con el apoyo y la apuesta de la convocatoria de todos los partidos políticos uruguayos.

- ¿Y los sindicatos de la educación?

– También, no los excluyo, no tengo una visión sectaria (en) contra de los gremios y las corporaciones. Lo que sí creo es que no se puede aceptar que los gremios y las corporaciones sustituyan al poder político.

Cada uno en su obligación, los gremios defendiendo los intereses gremiales y el gobierno llevando adelante las políticas, eso no significa que no puedan cada uno aportar a la construcción de esas políticas.

- Aparentemente por lo que dicen las encuestas, el Partido Nacional estaría cerca de alcanzar el gobierno en las elecciones de 2019…

– Mire, yo creo que un partido está cerca cuando gana.

Antes, no se puede decir que se está cerca ni que está lejos.

Yo creo que tenemos que prepararnos, fortalecernos, tenemos que agrandar el partido. No es suficiente que el FA esté pronto para perder, es necesario que la oposición esté pronta para ganar…

- Por esto mismo usted fue criticado desde filas de su propio partido…

– Yo creo que falta todavía preparación. Hay que tener acuerdos desde ahora entre los distintos partidos de la oposición.

- Al perder el gobierno la mayoría parlamentaria, ¿se abre una oportunidad para el diálogo?

– Eso depende del gobierno. El gobierno, el FA y Vázquez están ganados por la soberbia.

Entonces, no creo que por perder el voto 50 en la Cámara de Diputados venga una catarata de diálogo porque no creo en la vocación de diálogo de los actuales y principales interlocutores del FA.

Lo quisimos llevar adelante en el 2005-2010, no fue posible.

Al entonces presidente Vázquez no le importó el diálogo político.

Lo quisimos llevar adelante con la presidencia del señor Mujica en el período 2010-2015, tuvimos dificultades de toda naturaleza, y lo que se acordó, por ejemplo en materia de educación, después no se cumplió.

Y bueno, en este período las muestras están recientes, hubo un acuerdito muy chico en materia de seguridad pública, de cuyos 5 puntos solamente terminó consolidándose uno, creo.

Entonces, poca cosa como para exhibir un partido que tiene la responsabilidad de tener mayorías parlamentarias y que no ha ejercido esa responsabilidad con la cautela de respetar al 50% restante del país.

- Gobierno que llegue en 2020 se encontrará con un país muy endeudado y el más caro de la región. ¿Cómo se debería actuar para encauzar al país y dejar de castigar a la clase media trabajadora, y sin usar la motosierra?

– No soy partidario de más impuestos. Creo en la eficiencia del Estado, y me parece que hay que buscar situaciones en donde se ha despilfarrado dinero y evitar que a través de la buena gobernanza se generen situaciones desastrosas como la de PLUNA, ANCAP, BANDES, FONDES, Casinos, entre otras situaciones que son de alerta en todo sentido.

- Sendic declaró en la Justicia que no estaba solo en las decisiones que se tomaron en ANCAP. Esta investigación del Crimen Organizado, ¿podría perjudicar al Partido Nacional por tener un integrante en el directorio de ANCAP?

– No. Él dijo que no estaba solo y agregó que tanto Vázquez como Mujica le habían dado su respaldo, eso fue lo que dijo textualmente.

No creo que pueda querer extender la responsabilidad cuando en definitiva un director en 5, ¿qué responsabilidad va a tener en la conducción de una empresa y en los desastres que resultaron? Cuando además, no se votaron la inmensa mayoría de las decisiones que terminaron generando el déficit de 900 millones de dólares.

- Cuando usted comenzó a liderar Alianza Nacional, muchos lo vieron como un defensor de la descentralización.

Hoy se está luchando por un IMAE Cardiológico para el norte del río Negro. ¿Esta es una lucha más contra el centralismo?

– Sin duda. Mire, acabo de firmar por el IMAE. Apoyo el IMAE para Salto. Me parece lamentable la decisión del Poder Ejecutivo de no darle apoyo a la creación de este instrumento.

Le comento que en Paysandú no se quería por parte del gobierno dejar instalado un equipo de resonancia magnética comprado por la mutualista y sin embargo, la gente luchó durante 8 años y lo logramos en el período anterior.

Otro tanto tenemos que hacer también en Salto porque me parece vital que la gente tenga el derecho a saber que si tiene una contingencia de riesgo para su salud, pueda tener también una cobertura aquí en donde vive y no tener que trasladarse a la capital del país.

Esto me parece enormemente injusto, más allá de cifras estadísticas, más allá de expresiones del ministro de Salud Pública que ha dicho que no quiere IMAE privados, creo que lo que importa es que esos instrumentos estén para salvar a la gente y ayudar a la población del interior de este país que está enfermo de centralismo, y hay que terminar con ese centralismo. Sigo teniendo la misma visión, por eso nuestro movimiento político tiene una poderosa orientación descentralizadora en serio, de mirar al país desde el interior hacia la capital y no seguir como han hecho todos, de mirar al país desde la capital hacia el resto.

- La del estribo. Usted es un hombre apasionado por la tradición, y si hablamos de futuro, ¿usted ya desensilló o sigue arriba del caballo?

– Yo estoy arriba del caballo como siempre, no me bajo del caballo no porque tenga algún tipo de soberbia sino porque soy un luchador. He perdido y he ganado, y he aprendido más de la derrota que de la victoria. Nadie me puede decir que soy un perdedor, más allá que hay alguno que lo hace, porque, primero, nunca he dejado ninguna parte de mi apero de principios, de postulados y pensamientos por el camino, no he dejado ninguna pilcha por el camino.

Y en segundo lugar, nunca seré un perdedor porque nunca he dejado a un compañero tirado a la vera del camino.

- ¿Dónde se lo podrá encontrar en el 2019?

– Veremos… no creo que este sea tiempo de adoptar una decisión.