Dr César Signorelli y Ferro Carril «direccionando»

«La historia de Ferro es una historia que siempre obliga. Uno lo siente así. Nosotros como dirigentes no podríamos pensar en un Ferro siendo por ejemplo, un equipo de mitad de tabla. Pero este como año ha sido especial, que nos está permitiendo apuntar a otros fines. Sumar variantes es nutrirnos de estímulos, sabiendo que hay etapas que son posibles y decimos con toda claridad: lo que no se gastó en fútbol, lo invertimos en obras. Y eso no está mal y hace al fortalecimiento institucional. También son aspectos o iniciativas que se adhieren a esa historia».

El Dr CÉSAR SIGNORELLI sabe de qué se trata esa historia que invoca, porque la fue conociendo desde edad precoz.

Su niñez y adolescencia vinculada emocionalmente, por una cuestión de vecindad. El paso de los años, fue descubriendo esta misión de ser directivo.

De convertirse en el vicepresidente de Ferro Carril y de no escatimar el valor sentimental, pero también el aporte de las ideas, que hacen a los senderos de la proyección.

*Hablamos de una profunda reformulación de la sede, porque es necesaria. A partir de tres cuestiones fundamentales: mejoramientos en la zona de piscina, construcción de una cancha de fútbol 5 y dos de básquetbol, ganando espacios a partir de la vieja cancha de básquetbol al aire libre y el sector donde supo funcionar la de Pádel. La franja sobre calle Brasil igualmente será capitalizada, ya sin la barbacoa. ¿Qué se busca entonces?: adaptar la sede a los fines que se plantean. Que la nueva infraestructura lo posibilite. El paso del tiempo genera transformaciones, porque caso contrario, seríamos un club inmovilizado.

Cuando decimos que lo que no se gastó en fútbol lo invertimos en obras, es parte misma de una pretensión posible.No está siendo un año sin trascender lo nuestro, en este caso hacia adentro. No es Ferro jugando en la «A» del fútbol salteño, pero es un Ferro que se va «direccionando» hacia nuevos fines. Son los que hacen al estímulo colectivo también»

LA MIRA EN EL MERAZZI

Cuando el vicepresidente se afinca en cuestiones puntuales referidas a la sede social, le caberá un apunte posterior al Parque Luis T. Merazzi. En la cancha los operativos no faltan, «por ejemplo si del nuevo túnel se trata, más la zona de vestuarios que es parte de lo que se pretende, porque hace a la necesidad misma».

El Dr. César Signorelli persistirá en un vocablo: rediseño. Y es entonces que afloran las áreas del Baby Fútbol y las categorías Formativas, las que tendrán también en la cancha de Fútbol 5 en la sede, una opción a favor ante circunstancias especiales donde rija el imperativo de entrenar. Los complementos en la entidad de la franja, a la medida del plan concebido y con las ejecuciones que el tiempo irá revelando. Al fin de cuentas, la historia no deja de obligar.

A Ferro Carril del fútbol, pero también el de la amplitud institucional.