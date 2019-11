20 hs- Saladero-Ceibal

Habría que preguntarse hasta que tiempo después de jugado el partido del miércoles, en Saladero persistió el estado de bronca, por una razón más que entendible. El equipo de Henry Píriz alcanzó una imposición transitoria 2 a 0, parecía que el partido y el resultado se convertían en parte de su manejo y que los tres puntos podrían ser abrochados. Hasta que Rosas Pintos achicó distancia primero y el «Tatú» Suárez mandó el derechazo para que decidiera el 2 a 2.Después del empate Ceibal pudo pasar de largo. Para los dos, lo que pudo ser y no fue: ganar. Lo de esta noche, parece convertirse en la prolongación. Aunque la ventaja sea de Ceibal: el empate lo beneficia. Saladero es el obligado y en la medida que no falte el gol de Domingo Ramírez, vencer es una alternativa. Saladero lo sabe.

DESDE LA REACCIÓN….

Cabe preguntarse: esa ventaja deportiva para Ceibal (fue cuarto en el Acumulado), se traduce en una actitud que más piense en el arco propio que en el opuesto?

Las bajas del equipo de Ruben «Padilla» González fueron notorias, pero aún así, produjo una evolución anímica después del 0-2, que le permitió alcanzar el empate y llenar la mochila con una ilusión liguillera. Es obvio que no puede plantearse favoritismo alguno.

El equilibrio es el que rige. No hay diferencia potencial. Cuestión de búsqueda. No cabe otra.