Intendente de Salto – Dr. Andrés Lima

El Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, se refirió sobre el robo que tuvo lugar en Termas del Daymán, la situación de los jerarcas de Turismo y Hacienda y el Llamado a Sala efectuado por la Junta Departamental de Salto, al respecto. También, manifestó que se contratará una empresa que se encargará del traslado del dinero de la recaudación, de ambos parques termales. Además, se decidió que los pagos que se realizan en la Intendencia por diversos conceptos, dejen de hacerse mediante efectivo y comiencen a realizarse con tarjeta o en lugares habilitados a tales efectos.

NO SE DESTITUYÓ A JERARCAS POR HURTO EN TERMAS DEL DAYMÁN

Nosotros inmediatamente dispusimos una investigación administrativa que está en proceso; se hizo la denuncia penal, cuyo desarrollo todos sabemos que motivó cinco procesamientos, de los cuales dos son policías, lo cual nos sorprendió a todos, y, sobre todo, la circunstancia de que los mismos policías que durante toda la semana estuvieron cuidando, de alguna manera, protegiendo, brindando seguridad, o, por lo menos, fueron contratados para eso, fueron las mismas personas que luego se hicieron con ese millón setecientos mil pesos, suma que era resultado de parte de la cantidad de turistas que llegaron a nuestra ciudad durante esa semana. Estimamos que, dentro de unos días más, vamos a tener el resultado de la investigación administrativa.

Lo sucedido en Termas del Daymán, es un error de la administración; acá un error de la administración, de la Intendencia de Salto. Eso es necesario decirlo, porque, así como nosotros destacamos lo positivo de esta gestión, las obras que hemos realizado, también, decimos que en este hecho puntual, hubo un error, porque, ese millón 700 mil pesos, no debería de haber estado en Daymán. También, es cierto que no hay una normativa, un procedimiento que nos diga qué hacer con lo que se recauda. También es cierto que, esa responsabilidad, que recae sobre la Directora de Turismo María Noel Rodríguez y sobre el Director de Hacienda, Gustavo Chiriff, la pusimos en la balanza, pesando los cuatro años de gestión, entendiendo que, por todo lo que han hecho, por todo su aporte a la Intendencia y al Departamento, ese error, no impediría que continuaran en sus funciones. No se les solicitó la renuncia. La idea es que sigan aportándole a la Intendencia y al Departamento de Salto.

LLAMADO A SALA

Hemos sido citados por la Junta Departamental de Salto, a comparecer a un Llamado sala para hablar, justamente, de lo sucedido en Termas del Daymán; tendremos que coordinar con el Presidente de la Junta Alberto Subí, el momento en que la Intendencia concurra a esa sesión, para responder las 30 preguntas que se hacen, proporcionar toda la información, y bueno, a partir de ese momento, todos los legisladores y la población del Departamento de Salto, tendrán toda la información que, desde la Intendencia, se entiende que es necesario de que se conozca.

Quienes van a concurrir en representación de la Intendencia de Salto, también se definirá en los próximos días. Lo que se está haciendo ahora, es en base a las preguntas que ha hecho la Junta Departamental, tratándose de aportar la mayor información.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PAGO POR TARJETA

Queremos destacar que, a partir de lo sucedido, se han tomado algunas medidas que entendemos son necesarias. La Intendencia de Salto nunca tuvo un protocolo para afrontar situaciones como estas; nunca tuvo un protocolo sobre el tema seguridad; eso llevó a que se tomara una decisión, también, de armar un protocolo, justamente, para afrontar estas situaciones; se ha contratado una empresa que se va a encargar de trasladar las recaudaciones de Termas del Daymán y de Termas del Arapey, pero, además de trasladar las recaudaciones, se hacen cargo, de alguna manera, a través de un seguro, de reponer el dinero, ante la eventualidad de que ocurra algún hecho desgraciable.

Lo otro a destacar, también, es que, en el caso de las oficinas centrales, a partir de la semana que viene, vamos a instrumentar un sistema por el cual no se va a manejar más efectivo, no se va a manejar más dinero contante y sonante, sino que la idea es que, los impuestos, los tributos, las tasas, se paguen con tarjeta, o, quien no pague con tarjeta o no pueda, concurra a un Abitab a una Red Pagos, y allí deposite el dinero, como forma de dar seguridad, también, a los funcionarios de las oficinas centrales y al propio contribuyente que concurre con dinero a la Intendencia.