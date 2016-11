Es el zaguero más goleador de todos en el fútbol salteño. Por lo menos en esta temporada, ningún otro como él, a tal punto que llega a diez anotaciones. Otro aspecto que no es menor: ES EL MÁXIMO GOLEADOR DE GLADIADOR. Supera en un gol a Dany Miranda, que llega a 9 registros. En el caso de Mauricio Trinidad, un total de 4 goles en el Campeonato Apertura (primera rueda), 4 en el Campeonato Clausura (segunda rueda) y 2 en la tercera rueda, que implicará el avance de un equipo hacia la consagración máxima. No está demás repasar el goleo de un zaguero especialísimo, porque no solo defiende sobre la base de la eficacia, sino que gravita en el área de enfrente, al amparo de una técnica esencial para que el recurso del cabezazo condene a la oposición enemiga. La historia reciente de los 10 goles.

CAMPEONATO APERTURA

1ª fecha- Un gol a Saladero.

2ª fecha- Un gol a Nacional.

3ª fecha- Un gol a Dublín Central.

10ª fecha- Un gol a Fénix.

CAMPEONATO CLAUSURA

4ª fecha- Un gol a Progreso.

5ª fecha- Un gol a Salto Nuevo.

7ª fecha- Un gol a Universitario.

10ª fecha- Un gol a Fénix.

TERCERA RUEDA

1ª fecha- Un gol a Salto Nuevo.

2ª fecha: Un gol a Ferro Carril.