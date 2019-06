La selección uruguaya de fútbol está pronta para su debut en la Copa América ante Ecuador de este domingo desde las 19 horas en el estadio Mineirão Belo de Horizonte, con un once inicial que no presenta mayores sorpresas a lo que se vio esta semana. Luego de unos quince minutos de movimientos abiertos para la prensa, el Maestro continuó los trabajos a puertas cerradas, donde entre otras cosas realizó ejercicios de pelota quieta, para no descuidar detalles. En cuanto al once inicial para el duelo con los ecuatoriano, todo hace indicar que Tabárez no presentará variantes con lo que se podía pensar en días anteriores. La convicción que Uruguay sea un equipo de propuesta. Riqueza individual no le falta,

A LA CANCHA LA CELESTE

Fernando Muslera irá al arco, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt conformarán la línea final, Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro, estarán en zona de volantes y adelante la dupla habitual de fuera de serie: Luis Suárez y Edinson Cavani.

ELLOS, ECUATORIANOS

A su frente estará Ecuador dirigido por Hernán «Bolillo» Gómez, que de no presentar alguna sorpresa formará con: Alexander Domínguez; José Quintero, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Beder Caicedo; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado, Antonio Valencia, Ángel Mena; Enner Valencia.

CON LA TERNA

El duelo en Belo será arbitrado por los brasileños Anderson Daronco, Marcelo van Gasse y Kleber Lucio.

El colombiano Nicolás Gallo será el cuarto, y en el VAR estarán los brasileños Wilton Sampaio y Rodrigo Correa junto al argentino Fernando Rapallini.