SELECCIÓN

El cuerpo técnico celeste entregó ayer jueves la nómina de futbolistas que actúan en el exterior pensando en los amistosos del 16 y 20 de noviembre, en Londres y París, respectivamente.

La confirmación en la reserva de Marcelo Saracchi, Camilo Mayada y Jonathan Rodríguez fue lo más importante que arrojó la nómina elevada ayer jueves por el cuerpo técnico de la Selección de Uruguay para los amistosos del viernes 16 y el martes 20 de noviembre.

El primer juego será en Londres, ante Brasil, mientras que el segundo será frente al campeón del mundo, Francia, en el marco de la doble fecha FIFA pactada para el penúltimo mes del año.

Para el futbolista del alemán RB Leipzig es la segunda reserva, ya que estuvo en la gira asiática. Su debut lo hizo en la derrota 2-1 ante Corea del Sur, cuando ingresó para disputar los últimos siete minutos. También estuvo presente en la caída 4-3 con Japón, aunque en ese caso estuvo los 90 minutos en cancha. Comenzó jugando como volante por izquierda (misma posición que había ocupado en el anterior encuentro), pero luego pasó al lateral izquierdo. Tabárez está buscando la fórmula más conveniente por ese sector y por eso ha probado tanto al jugador surgido en Danubio como a Diego Laxalt y Gastón Silva, en el caso de este último solo como defensa, pues al actual futbolista del Milan lo puso también un rato de volante.

Luego de un prolongado periodo de ausencia en la selección, Camilo Mayada retornó a la convocatoria para los partidos asiáticos. No tuvo minutos frente a Corea del Sur, pero sí disputó los últimos 27 minutos ante Japón. Y lo hizo como lateral derecho (suplantó a Martín Cáceres), una posición en la que a la Celeste no le sobra nada. Terminados los ciclos de Maximiliano Pereira y Jorge Fucile, Tabárez ya utilizó al «Pelado» Cáceres durante el Mundial en la banda derecha, pero sus últimas actuaciones no han sido convincentes. Por eso, Mayada se presenta como un interesante recambio.

Jonathan Rodríguez. El delantero de Santos Laguna, a sus 25 años, parece haber alcanzado su madurez futbolística y cuando se juegue la Copa del Mundo Catar 2022 tendrá 29. Tabárez no lo utilizó en el juego ante los coreanos, pero sí lo mandó al campo para disputar los segundos 45 minutos contra los japoneses. El «Cabecita» hizo un muy buen partido y en su regreso al seleccionado nacional convirtió un gol, que sirvió para el tercero en la caída 4-3.

Retorna «Lucho»Luego del nacimiento de su tercer hijo, Luis Suárez vuelve a aparecer en la reserva y seguramente será convocado para conformar la dupla ofensiva con Edinson Cavani. Otros futbolistas que reaparecen en la nómina son Federico Valverde y Carlos Sánchez.

LOS 25 RESERVADOS

ARQUEROS

Fernando Muslera.

Martín Silva.

Martín Campaña.

DEFENSAS

Diego Godín.

Sebastián Coates.

José María Giménez.

Gastón Silva.

Martín Cáceres.

Marcelo Saracchi.

Diego Laxalt.

MEDIOCAMPISTAS

Nahitan Nández.

Lucas Torreira.

Matías Vecino.

Rodrigo Bentancur.

Nicolás Lodeiro.

Federico Valverde.

Camilo Mayada.

Carlos Sánchez.

Giorgian De Arrascaeta.

Gastón Pereiro.

DELANTEROS

Jonathan Rodríguez.

Maximiliano Gómez.

Cristhian Stuani.

Edinson Cavani.

Luis Suárez.