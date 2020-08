Para el fútbol de la Liga Senior, será hoy sábado la tarde de la tercera fecha de la rueda de arranque.

Al igual que una semana atrás, vuelven a jugar todos. Por lo tanto, un total de 28 partidos a escena, en las cuatro divisionales: «A», «B», «C» y «D». De las canchas a los jueces designados. hay partidos para todos los gustos. Una manera de avanzar en los detalles. Es cosa de elegir.

CANCHA DE PASO DEL BOTE

Hora 14- Lazareto vs Dos Naciones B. Árbitro: Anildo Machado.

Hora 15.45′- Salto Grande A vs Parque Solari B. Árbitro: Luis Benet.

CANCHA DE DANUBIO

Hora 14- Ipiranga vs Salto Nuevo A. Árbitro: Richard Gómez.

Hora 15.45′- Rodó vs Florida. Árbitro: Sergio Rivero.

CANCHA DE CENTRO DE CHOFERES

Hora 14- Círculo Policial vs Barcelona. Árbitro: Felipe Nasario.

Hora 15.-45′- Santa Rosa vs Sud América. Árbitro: Christian Pintos.

CANCHA DE REMEROS 1

Hora 14- Fénix vs Ipru Don Atilio. Árbitro: Pablo Ferreira.

Hora 15.45′- Peñarol vs Remeros B. Árbitro: Jesús Nasario.

CANCHA DE ADEOMS

Hora 14- Independencia vs Adeoms. Árbitro: Julián Rodríguez.

CANCHA DE CERRO

Hora 15- Ceibal «A» vs Cerro. Árbitro: Ángelo Martínez.

CANCHA DE NUEVA HESPÉRIDES

Hora 15- Albion vs Unión Don Atilio. Árbitro: José Carballo.

CANCHA DE DON BOSCO

Hora 15- Libertad vs San Eugenio. Árbitro: John Guglielmone.

CANCHA DE SALTO NUEVO

Hora 15- Salto Nuevo «B» vs Vaimaca. Árbitro: Miguel Biassini.

COMPLEJO EL PEPE

Hora 15- Juventus vs Ceibal B. Árbitro: Sergio de los Santos.

CANCHA DE REMEROS 2

Hora 14- Dos Naciones «A» vs Cybarán. Árbitro: Gilberto Cardozo.

Hora 15.45′- Salto Uruguay vs Remeros «A». Árbitro: Jonathan Moraes.

CANCHA DE CUARTEL NORTE

Hora 14- La Brigada vs Salto Grande «B». Árbitro: Nicolás Baratta.

Hora 15.45′- D. Retiro vs La Cafetera. Árbitro: Pablo Sena.

CANCHA DE TIGRE

Hora 14- Barrio Quiroga vs Quepama. Árbitro: Gervasio Gutiérrez.

Hora 15.45′- Tigre vs El Tanque. Árbitro: Jonathan Moraes.

CANCHA DE GLADIADOR

Hpora 15.45′- Gladiador vs Remeros «C». Árbitro: Carlos López.

CANCHA DE SALADERO

Hora 15- Saladero vs La República. Árbitro: Félix Falcon.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 14- Danubio vs Sportivo Unidos Cybarán. Árbitro: Julio Sosa.

Hora 15.45′- River Plate vs San Isidro «A»- Árbitro: William Cáceres.

CANCHA DE ALMAGRO

Hora 14- Arsenal vs Universitario. Árbitro: Luciano Torrens.

Hora 15.45- Almagro vs Bisio Hnos. Árbitro: Héctor Chiappa.

CANCHA DE DAYMÁN

Hora 15- San Isidro «B» vs 18 de Julio. Árbitro: Edinson Usuca.

CANCHA NICOLÁS FIRPO

Hora 14.30′- Hindú vs Parque Solari «A». Árbitro: Guilmer Pintos.