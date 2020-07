El área potencial de los Directores Técnicos

El fenómeno del fútbol salteño. No solo por lo que he es sabido y reconocido: clubes, infraestructuras, jugadores, canchas, sino porque el número de Directores Técnicos es altísimo. Se trata de quienes desarrollan la misión en planteles de Primera División o en áreas juveniles o de formación. La lista fue elevada a la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF). Salto es uno más en el marco del convenio suscrito días atrás y con Jorge Noboa rubricando con su firma también el objetivo alcanzado.

A solicitud de EL PUEBLO a Roberto Banega (Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol), el suministro de la nómina, como para calibrar a quienes, en nuestro medio, han sido o son parte de la función. El lector podrá comprobar que algunos de ellos, transcurren años sin ejercer, pero lejos de perder esa condición de entrenadores. Pasar revista a los nombres, es una manera de sumar un área sustantiva a este Salto del extraño fenómeno. Veamos.

*************

Carlos Castro, Miguel Villarruel, Richard Humberto Usuca, Ivo Silveira, Martín Texeira, Ruben Bidondo, Jorge Ariel Noboa, Fabier Samit, Joaquín Burutarán, Julio Geovani Santín, Ramón Paolini, Mario Maximiliano Summers, Roberto Banega, Héber Sena, Ramón Romero, Marcelo Do Carmo, Rodolfo Javier Aguirre, Ariel Viera, Juan Ramón Dávila, Mauricio Olivera, Fabricio Martínez, Mario Colman, Rony Guzmán Costa, Roberto Miller, Julio Néstor Luccini, Carlos Ismael Roux, Wilson Cardozo, Oscar Ruben Bordagaray, Jorge Nelson Padrón, Marcelo Volpi, David Leytes, Sergio Ramos, Marcos Texis, Sergio Vallejo, Sergio Carballo, Julio Daniel Moreira, Rosalino Sosa, Emanuel Priario, Sergio Rechac, Eduardo Noel Mazzarino, Richard Mario Silva, José Enrique García, Juan Hernández, Jonhy Alonso, Luis Macedo, Juan Vignone, Gustavo Miguel Filippini, Oscar Arrieta, Ariel Viera, Carlos Noboa, Daniel Caballero, Roberto María Mezza, Marcelo do Carmo, Jorge Alvez, Carlos Francisco Herrmann, Julio Silveira, Facundo Mendoza, Bernardo Berretta, Manuel Herrmann, Matías Texo, Marcos Trindade, Ángelo Martínez, Pablo Martín Barreto, Francisco Arocena, Pablo Damian Vela, Héctor Rodrigo Argüello, Paulo Emilio Silva, Héctor Alejandro Torrens, Franco Junior Aliberti, Gabriel Suárez, Rodolfo Martín Ferrando, Hernán Vallejo, César Pose, Ruben González, Gustavo Cardozo y Alcides Edgardo Nieto.

«El «Pipo» tenía una visión imponente»

Para el mes de octubre en principio, el mes pactado para que la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol, impulse el llamado a elecciones. Se integrará la nueva Comisión Directiva. Con EL PUEBLO, el actual secretario Roberto Banega no dejó de evocar el año en que Héctor «Pipo» Rodríguez encabezó una de las listas aspirantes a la conducción.

Finalmente, no prosperó el fin, «pero, aunque no fue el presidente de ASEF como él pretendía, nosotros siempre lo quisimos arrimar al grupo. No había que perderlo. El «Pipo» tenía una visión imponente. Con el tiempo fuimos comprobando que perdimos a dos compañeros capaces de influir siempre: el «Pipo» y Jorge Soria. Para la asociación fue un golpe de duro y por supuesto que lo sentimos».