Su carrera comenzó siendo muy joven, dejó muy buenas películas, obtuvo muchísimas distinciones por sus ejemplares desempeños, y se casó con el hombre de su vida: Paul Newman. Matrimonio éste que engendró tres hijas y duró cincuenta años hasta la ida de Newman en 2008, siendo considerada una de las parejas más estables del viejo Hollywood. En el año 1957 ya había ganado un Oscar a la mejor actriz por su actuación en «The three faces of Eve» -»Las tres caras de Eva», filme norteamericano de drama y misterio, adaptado de un libro publicado por los psiquiatras Corbett H. Thigpen y Hervey M. Cleckley, quienes también ayudaron a escribir el guión. El rodaje se llevó a cabo en el Medical College of Georgia, en Augusta, Georgia, y junto a la protagonista se encuentran David Wayne, Lee J. Cobb, Nancy Kulp y Alistair Cooke. Se llama Joanne Gignilliat Trimmier Woodward o simplemente Joanne Woodward, una actriz con todas las letras, que exactamente hoy está cumpliendo sus 87 años.

SU MADRE ERA

FANATICA DEL CINE

Joanne llegó a éste mundo el 27 de febrero de 1930, en Thomasville, Georgia, estado ubicado en la región sur de USA, al norte de Florida. Sus padres: Elinor Née Trimmier y Wade Woodward Jr. le brindaron una educación acorde enviándola a la escuela superior de Georgia, haciendo además los estudios posteriores en otro instituto. La madre de Joanne influenció en la pequeña en ser una actriz ante el amor que manifestaba por las películas de moda. Las veía todas en el biógrafo. Mudas y sonoras. Su propia madre le puso el nombre de Joanne por Joan Crawford. Una vez concurriendo al estreno de «Gone with the wind», en Atlanta, Woodward de tan solo nueve años, se metió de lleno en la pasarella del desfile de las grandes figuras, sentandose al lado del actor y director británico Laurence Olivier, socio y futuro esposo de Vivien Leigh, en esa oportunidad. Joanne décadas después, en 1977, trabajaría con Olivier, en una excelente producción televisiva, «Sheba». Durante los ensayos que se hicieron para preparar los episodios, ella le mencionó eso que había pasado tanto tiempo atrás, y Olivier le respondió con una sonrisa recordando

aquella situación.

GANADORA DE

CONCURSOS DE BELLEZA

Woodward residió en Thomasville hasta que llegó hasta segundo grado, cuando su familia se trasladó a Marietta, Georgia, donde estudió actuación en la Marietta High y Strand Theatre de esa ciudad. Cuando Joanne estaba en secundaria, sus padres se separaron, y se graduó en Greenville High School de Greenville, Carolina del Sur, en 1947. Teniendo una muy bonita estampa Joanne obtuvo muchos certámenes de belleza, siendo una adolescente. Paralelamente fue apareciendo en realizaciones de teatro en Greenville High y en Little Theatre de Greenville, interpretando a Laura Wingfield en «The glass menagerie», obra dirigida por Robert Hemphill McLane. Pegó la vuelta a Greenville en 1976, para personificar a Amanda Wingfield en otra producción teatral independiente de «The glass menagerie». Antes también había regresado en 1955 para la premiére de su cinta debut, «Count three and pray», en Teatro de París en North Main Street. Woodward se fue especializando en drama en la Universidad del Estado de Louisiana, y luego se dirigió a Nueva York para presentarse en los escenarios de los teatros.

ENTRE HOLLYWOOD

y BROADWAY

Después del largometraje «Count three and pray», Joanne se movió entre Hollywood y Broadway. O más bien entre el cine y el teatro. Allí en la producción de «Picnic», junto a su futuro marido Paul Newman, con quien se casaría el 29 de enero de 1958, en Las Vegas, apenas una semana después de que el actor lograra el divorcio de su primera mujer, Jackie Witte. Las tres hijas de Joanne y Paul: Elinor Teresa, Melissa Steward y Claire Olivia. Por allá en los comienzos de 1953 se conoce la pareja, pero todavía no había llegado la magia del amor, eso fue cuatro años más tarde durante las filmaciones de «Largo y cálido verano», donde aquel amor de la pantalla lo llevaron a la realidad, y sin más ni menos, se enamoraron. Fue el amor bien entendido que se apoderó de ellos, para que fueran muy felices durante cinco largas décadas. Llegaron a rodar más de diez películas juntos. Más allá de la nostalgia.

