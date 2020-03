Juan Carlos Tafernaberry- presidente de la SCMAU

El pasado viernes, en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, se realizó el 19º Día del Merino, organizado por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) y el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).

El presidente de la SCMAU, Juan Carlos Tafernaberry indicó que en esta oportunidad el evento volvió a realizarse en dicho departamento que fue donde se realizaron los dos primeros, mientras que luego y hasta el año pasado, se realizara en la Asociación Agropecuaria de Salto.

Tafernaberry agregó que la idea siempre fue hacerlo rotativo en la zona norte que es donde está la mayor concentración de ovinos del país, pero especialmente de la raza Merino, aclaró que no quiere decir que no se pueda llevar al sur o centro del país, pero la idea desde el principio fue hacerlo rotativo tanto en Paysandú como Salto, Artigas o Tacuarembó. De todas formas explicó que es un tema donde hay que tener cierta cautela a la hora de cambiar el lugar, teniendo en cuenta la clientela, ya que además de la parte técnica, están las ventas que son importantes para las cabañas.

Tafernaberry destacó que en esta oportunidad hubo más inscripciones que en años anteriores, fueron 50 carneros y 75 vientres superiores, con genética de punta los que participaron de la muestra, lo que hizo difícil el trabajo del jurado que estuvo conformado por él y por el Dr. Adolfo Casaretto, ex técnico del SUL.

Además de la cantidad de animales, hizo especial hincapié en el número de cabañas y en este caso sumándose cabañas nuevas. Fueron en total 8 cabañas y el CRILU (Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina) que si bien no participó del juzgamiento, sí lo hizo en las ventas.

BUENA ZAFRA

Tafernaberry destacó que la raza ha tenido muy buenas ventas en la zafra, con muy buenos promedios, y valores destacados, lo que muestra que el productor sigue apostando a la raza y al rubro.

GANADORES

En lo que hace a la calificación, en carneros el brete ganador fue de cabaña “Los Arrayanes” de Álvaro y Alfredo Fros; el segundo mejor brete de “Los Manantiales” de Sylvia Jones de Pérez e Hijos, y el tercer brete de La “Tucura” de Pablo y Magdalena Platero.

En cuanto a las hembras, el brete ganador de borregas con datos, fue de “La Magdalena” de Los Tordos S. en C., y el segundo lote fue borregas sin datos de “La Asturiana” de Tafernaberry Panizza. En la calificación individual, el mejor ejemplar de la muestra y el segundo mejor carnero fueron de “Los Arrayanes” de Fros, y el tercer mejor carnero y mejor vellón de la muestra fue de “Los Manantiales”.

VENTAS

Como es tradicional, a cargo de Zambrano y Cía., se realizaron las ventas, con un promedio de 1.018 dólares para los 41 carneros, con un máximo de 3.000, por el mejor y el segundo mejor carnero de la muestra, el primero adquirido por “Piedra Mora” de Filliol y Barreiro y el segundo por “Cerro del Bombero” de sucesión de María del Carmen De León.

Además se vendieron 62 vientres a 148 dólares de promedio con un máximo de 330 y un mínimo de 122 dólares.