En los colorados ya hay definiciones de candidaturas, mientras que la incógnita está en el FA

Unidos y con ganas de poder conseguir el objetivo, así están los blancos que integran el sector Aire Fresco en Salto, donde la finalidad es conseguir la banca de Diputados para Salto, perdida en este período legislativo. Con la pelota en la línea del arco en el último minuto, así vieron frustrarse en las elecciones del 2014 los nacionalistas salteños la representación parlamentaria, cuando por la falta de algunos votos y la ingeniería del perverso sistema electoral uruguayo, el Partido Nacional en Salto perdió la banca de Diputados.

Pero ahora los integrantes del sector Aire Fresco del Partido Nacional, que en Salto nuclea a las listas 50, 404 y la 4, que impulsan a Carlos Albisu como candidato a Diputado y a Luis Lacalle Pou como presidente, trabajarán juntos con el fin de no dividir y lograr forjar una unidad que les lleve a la victoria.

Albisu logró un importante nivel de votación en las internas del Partido Nacional que lo posicionan como el líder de esa colectividad en nuestro medio de cara a las elecciones de octubre y principalmente de mayo, donde competirá por la Intendencia de Salto, instancia a la que se le sumará la candidatura del herrerista Francisco Blardoni, con quien conjuntarán esfuerzos para que el Partido Nacional gane las elecciones departamentales.

Así las cosas, las agrupaciones de Albisu lograron una importante votación en la interna blanca, contando con la mayoría de votos y entre ellas, dos de las listas más votadas del departamento como fueron la 50 y la 404. Tras las internas del pasado 30 de junio, las agrupaciones de Aire Fresco vienen trabajando para generar una estrategia en conjunto, de cara a las elecciones del mes de octubre. En la próxima semana, las agrupaciones inician el trabajo político de cara a las elecciones nacionales, con reuniones de planificación, visitas a los barrios y con presencia en los distintos medios de comunicación, informaron fuentes de ese sector político a EL PUEBLO.

COLORADOS EN CARRERA

No obstante, en el Partido Colorado hay varios aspectos definidos y otros en veremos. En el caso de las listas que están agrupadas en el sector Vamos Salto que lidera Germán Coutinho, ya tienen definidos que los tres candidatos a diputados son Omar Estevez, Pablo Perna y Rodolfo Berneda.

Por otro lado, en el sector del candidato a presidente, Ernesto Talvi, habrá fórmula única y la encabezarán Miguel Feris y Gonzalo Leal, acompañados por un equipo que estará conformado por Verónica Orihuela, Julio Franchi, entre otros.

Mientras que en el sector Batllistas, Daniel Galliazzi, será el candidato a diputado por el sector y comenzará a trabajar en las próximas horas de cara al 27 de octubre, adujeron las fuentes. La intención es que los tres sectores más representativos del Partido Colorado generen una intención de votos que permita al partido de Batlle y Ordóñez volver a posicionarse en nuestro departamento con fuerza y generar votos para el caudal electoral que se espera a nivel país.

FRENTE TRABAJANDO

No obstante, en el Frente Amplio las elecciones internas dejaron demostrado que el intendente Andrés Lima, es el que tiene el mayor caudal electoral en esa colectividad y que reposiciona ahora sus agrupaciones para las elecciones de octubre.

Si bien aún no tienen definidos quién será el candidato a diputado, analizan cuál será la posibilidad que tiene el sector de conseguir una banca y que la misma no sea ganada por los grupos que integran el sector alternativo al del intendente de Salto.

Lima por ahora es el que aparece con mayor liderazgo en la coalición de izquierda y su no presentación como candidato a diputado para octubre, aumenta el dilema y la presión, acerca de quién será el que asuma ese desafío de mantener la banca, que el propio Lima ganó en dos oportunidades.