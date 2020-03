Facundo Almeida, Nicolás Arbiza y Facundo Moreira son los tres futbolistas oriundos de Bella Unión que en esta temporada defenderán a San Eugenio en la Divisional «B»-

Facundo Almeida fue uno más en el elenco «santo» en el año anterior y volverá San Eugenio a contar con sus servicios para este 2020. Nicolás Arbiza, perteneciente al Club con los Mismos Colores, es la gran apuesta del San Eugenio que orientará Richard Humberto Usuca. Fue Campeón Salteño con Universitario en 2014. Sumó partidos asimismo con la selección roja de Bella Unión en ediciones del Litoral Regional Norte.

Facundo Moreira, jugador con muchos años en Atenas de San Carlos retorna a los pagos y San Eugenio, ni lerdo ni perezoso, se hace de sus servicios. Lo cierto es que los tres artiguenses no dejan de potenciar más aún a este San Eugenio 2020, que se propone sí o sí el ascenso a la Divisional «A». El año pasado abdicó en el partido decisivo ante Sud América, en la noche clave de Martín «Yaca» Lima para hundir la ilusión de los «santos».

No es menos cierto que volver a empezar es todo un mandato para el club y no por nada se apuntó en dos direcciones: la continuidad de Richard Usuca y el fortalecimiento sustancial del plantel.