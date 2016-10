Varios fueron los bikers uruguayos que participaron el pasado fin de semana del Campeonato Sudamericano de Mountain Bike en la localidad paraguaya de San Bernardino (a 50 kilómetros de Asunción).

Los salteños que estuvieron en carrera fueron: Kian Santana. Carlos Gelpi, Martín Rodríguez, Federico Capdevielle y Matías Aguilera.

Lo hicieron en las categorías XCM y XCO. Así les fue a los uruguayos con cosecha de varias medallas.

Campeonato Sudamericano de MTB XCO

Categoría 30 años

2º Matías Arigón / 3º Matías Alegre / 11º Pablo Rosso

Categoría + 30 años

1º Luis Muraña / 2º Ramiro Stazione

Categoría Elite Damas 8º Florencia Di Maio

Categoría Cadetes 17º Martín Rodríguez (Salto)

Categoría Junior 17º Carlos Gelpi (Salto)

Categoría Sub 23 5º Kian Santana (Salto) / 19º Juan Pablo Carugo / 21º Santiago Peña

Categoría Máster A 1 17º Fernando Larrosa

Categoría Máster B 2 7º Alejandro Cardozo (Bella Unión) / 10º Mauro Pesce

Categoría Master C 7º Roswell Barale / 9º César Viola

Categoría Máster D 1º Washington Bonansea / 3º Nelson Sitja / 6º Pedro Peñalva.

Campeonato Sudamericano de MTB XCM

Elite 13º Gustavo Aramburu / 14º Carlos Romero / 15º Federico Capdeville (Salto) / 17º Sixto Núñez

Categoría más 60 años 1º Washington Bonansea / 3º Nelson Sitja / 5º Pedro Peñalva

Categoría Sub 23 5º Maximiliano Hierro / 8º Juan Pablo Carugo / 12º Kian Santana (Salto) / 13º Matías Aguilera (Salto) / 19º Antonio Generalli

Categoría Promocional +30 años 2º Alberto Diez / 4º Ramiro Stazione

7º Luis Muraña

Damas Promocional 1º María del Mar Gallinal

Máster A Damas 6º Paula Sarasúa

Máster A 1 19º Fernando Larrosa

Máster A 2 6º Robert Pereyra / 12º Gustavo Aquino / 16º Guillermo Rodríguez

Máster B 1 5º Juan Balbuena / 10º Guillermo Pérez /11º Washington Lorenzo

12º Deivis Apolo

Máster B 2 8º Alejandro Cardozo (Bella Unión) /9º Mauro Pesce / 15º Pablo Pedrozo

Máster C 8º Ruswell Barale