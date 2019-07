Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

El candidato a diputado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, Miguel Feris, que responde a la línea del reciente ganador de las elecciones internas por el Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi, compartió una entrevista con EL PUEBLO en Lavalleja.

Es un gusto tenerlo ante nosotros ya que en el mes de octubre se postula como Diputado por la Lista 601600. Cabe consignar que fue la segunda lista más votada. ¿Qué se siente en este momento tan especial en su vida, al ser uno de los candidatos por el Partido Colorado?

– “Ante todo, para mí es un gusto estar en Colonia Lavalleja, una localidad a la que le tengo mucho aprecio. Vengo desde muy joven aquí por mis actividades empresariales, por mi trabajo. Y ahora me toca venir a hacer política.

En realidad es porque me involucré en la política y empecé a trabajar en ella, porque entiendo que hay una necesidad de participar y hacer cosas positivas para el departamento y para el país.

En ello estamos trabajando y el equipo va a estar moviéndose en esa línea, con la finalidad de beneficiar a nuestro departamento y ayudar a la sociedad organizada y a la sociedad civil que necesita una mano importante.

Y lo que pasó el domingo 30, fue estar con la mochila vacía, porque nunca habíamos hecho política a pasar a tener un caudal importante de votos, lo que nos da una responsabilidad muy grande y nos obliga a duplicar el esfuerzo y a trabajar mucho más”.

¿Cómo surgió esa vocación política en Feris?

“Vengo de una actividad empresarial y a través de ella me involucré en la actividad gremial.

Ese camino de labor me llevó a tener muchas reuniones, siempre con los sectores políticos y a veces con los sectores sociales. He entendido que muchas veces estoy pidiendo que me hagan un trámite y muchas veces no lo están haciendo.

Entonces tomé la decisión de empezar a hacer los trámites porque veo que hay mucha gente con espacio que aún no está preparada… llega y ocupa ese espacio. Quienes hemos trabajado y estamos preparados muchas veces pensamos en no meternos en la política. No obstante pensé en ocupar un espacio como persona de bien y empezar a trabajar por la sociedad, sociedad que a mí me ha brindado mucho y a quien debo mucho.

Hoy es el momento de brindar horas y mi tiempo a favor de la sociedad”.

– ¿Qué opinión le merece el surgimiento del nuevo líder dentro del Partido Colorado?

“Ernesto Talvi hace más de veinte años se está preparando en los quehaceres. Hace más de veinte años que estudia y ha hecho doctorados en política de estado… es una forma de mirar al país por dentro y ver las cosas que se hacen mal y las que se hacen bien. En estos veinte años no solamente se ha recorrido muchísimas veces el país silenciosamente, recabando información, sino también ha ido a buscar información a otras partes del mundo como es el caso de Nueva Zelanda.Entonces él tiene un proyecto que lo ha ido madurando y el mismo está listo para llevarlo a la práctica. Y en cierto modo lo ha puesto en práctica en formas muy reducidas, como ser el proyecto de los liceps que lo puso en un lugar muy complejo como es Casavalle. Allí hay un liceo de tiempo completo, con un grupo de amigos que lo financian entre ellos. Ha hecho un trabajo excepcional y ha asesorado a mucha gente.

¿Cuál es el vínculo que Talvi ingresa a la política?

-“Fue el Dr. Jorge Batlle que le pidió que se hiciera cargo de ocupar la línea que dejaba vacía y el se comprometió a cumplir. Cuando Batlle tuvo el accidente en Tacuarembó, andaba anunciando a Ernesto Talvi y el accidente lo tuvo en la casa de un amigo, el mojarra que está trabajando para Ernesto y es un referente en Tacuarembó. Siempre cuenta como anécdota que Jorge Batlle ese día cuando se estaba retirando se cayó y se golpeó”.

Algo más que desee

agregar…

“El saludo para Pueblo Lavalleja y que el Partido Colorado está más vivo que nunca.

El Partido Colorado votó muy bien en todo el departamento.

Conquistamos Constitución y Belén. Vamos a seguir trabajando y aportando nuestro granito de arena. Vamos a seguir trabajando para que en octubre Ernesto Talvi sea el próximo presidente de Uruguay”.