Un aspecto a tenerse en cuenta, tras el cumplimiento de los dos primeros meses al margen de la actividad clubista, si de deportes se trata. En el caso del fútbol ningún plantel es parte de movimientos. La razón es esencial: sin aval por ahora a nivel de las autoridades sanitarias, y en función de ello, los dirigentes no están en condiciones de afrontar ningún pago (en la mayoría de los casos), atento a la incertidumbre del arranque de temporada. A cronistas de este diario se le plantearon situaciones de hecho, con entidades sin ingresos en los meses de inevitable tregua, pero que sin embargo han tenido que afrontar los gastos por concepto de facturas puntuales: OSE, UTE y otras yerbas. «Los clubes no pueden dar lo que ya no tienen. Y lo que no tienen son recursos», síntesis de una realidad quemante. La transparencia de la realidad obliga a evitar todo escape financiero, «porque de volverse a jugarse sin tenerse las cosas claras, el perder dinero será inevitable y es lo que no queremos más».

Cabe recomponer la memoria asimismo, porque en la mayoría de los casos a nivel de clubes de la «A», la temporada 2019 resultó fatalmente deficitaria.