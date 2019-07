No queda otra. El Campeonato de OFI implica la distorsión a nivel del fútbol local, a la hora del domingo. Ferro Carril y Universitario en las divisionales «B» y «A», partes activas de la ilusión, sin que impliquen postergaciones del Salteño. Pero lo cierto es que en esta décima fecha del Torneo Apertura, el calendario desde la «A», se limitará a cuatro partidos. Ninguno de ellos, al margen de una resonancia de la cual simplemente no es posible cuestionar.

SALADERO vs DEPORTIVO ARTIGAS

Campañón de Saladero. La victoria ante Ferro Carril, marcó un antes y un después. Los 16 puntos de la consigna abierta. Dispone de orden y gol, con una madurez de la rescatable.

Deportivo Artigas viene condenando favoritos en su cancha y de última, Gladiador cayó en la trampa. Está para ser partido a recuadrar. Operativo de victoria por igual.

CEIBAL vs RIVER PLATE

La imposición de Ceibal sobre Salto Nuevo. Toque de sentencia por Pablo González y trepado en la punta. Es cierto que el equipo de Ruben González, ha padecido algún desnivel….¿pero quién no? River Plate viene mermando. Debe replantearse. Juega de visitante y la apuesta por atreverse. Sabe que no puede perder. O debiese evitar perder. ¿Más de Ceibal? Y sí.

GLADIADOR vs SALTO URUGUAY

Lo mejor de la fecha. Solo basta acentuar la mira en la tabla, para dejar en claro la dimensión que sostiene. Los 17 puntos decanos. Los 15 de Gladiador. Protagonismo en los dos. La saludable proyección del Salto Uruguay de Martín Ferrando. La búsqueda del «Gladia» por Rony Costa desde el mando y lo que captan y aplican en la cancha. ¿Sabor a empate o no tanto?

LIBERTAD vs SALTO NUEVO

Dos victorias de Libertad en la actual disputa. Primero frente a River Plate y de última ante Nacional. Los 8 puntos en la tabla.

El fin central de la permanencia. Eso está claro.

Para Salto Nuevo, no es un día más: estreno de Luis «Lucho» Macedo en la Dirección Técnica. ¿En qué medida, es capaz de producir la regularidad que no ha tenido? Esa es la clave.