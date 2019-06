Ayer a la noche la sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol y hoy es turno de la divisional “B”, a los efectos de pactar la octava fecha de la rueda inicial. En el caso de la “A”, un total de cuatro partidos pendientes.

Libertad vs Ferro Carril (5ª fecha).

Progreso vs Deportivo Artigas (7ª fecha).

Ferro Carril vs Ceibal (7ª fecha).

Universitario vs River Plate (7ª fecha).

-En el caso de Libertad y Ferro Carril se determinó que puedan jugar en el momento posible y no precisamente al final de rueda. Progreso y Deportivo Artigas, suspendido el pasado domingo a consecuencia del fallecimiento de Ramón “Toito” Suárez, seguramente se jugará tras la fecha número 11.

CON EL CONSEJO ÚNICO

Hoy martes asimismo, la sesión del Consejo Único Juvenil, en la que se pactará la nueva fecha, pero esta vez con un eje de expectativa especial, en la medida que se proceda a la lectura del formulario del partido River Plate-Ceibal en que se produjeron incidentes, demandando incluso la presencia policial. Igualmente será tiempo de reunión para el Consejo Femenino, que sumará los dos partidos para complementar la fecha.