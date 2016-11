El partido de segunda hora en el gimnasio de Nacional, los que se enfrentaron fueron los tricolores ante Salto Uruguay. Un partido que en las previas era parejo, pero los decanos lograron sacar una buena diferencia desde el arranque del partido.

Salto Uruguay dominó en todo aspecto a Nacional. Inició el juego con una buena defensa lo que hizo extensivo en todo el rectángulo y eso pesó no solo en el juego sino que también en el marcador.

En el segundo tiempo no cambió demasiado. El equipo albiceleste siguió siendo amplio dominador y la diferencia se plasmó cada vez más en el resultado, consolidando un gran juego de equipo.

Nacional falló no solo por el trabajo rival sino porque sus intentos no llegaban a un buen puerto a pesar de que nunca dejó de intentar.

El hecho es que los albicelestes lograron ganar el partido, con el debut de su nuevo extranjero Matavius Adams y se quedaron con el punto en juego.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

DETALLES:

Gimnasio: Nacional

Arbitros: De los Santos – Sarli

SALTO URUGUAY (58): Valentín Luzuriaga 4, Sebastián Artegoytia 9, Stephen Battle 13, Martavius Adams 16, Pablo de los Santos 13 (INICIAL) Gabriel Silva 0, Mario Iracce 0, Federico Flores 5, Gustavo Sánchez 3, Facundo Viettro 3, Thiago Pedrozo 8

NACIONAL (58): Aaron Weaver 2, Ignacio Cardozo 19, Luca Cattani 4, Mariano Techeira 14, Andrés Da Costa 4 (INCIAL) Maximiliano De Fino 2, Andrés Lopez 2, Thiago Altamiranda 6, Ivo Dos Santos 0, Dionisio Gilberto Rodriguez 5, Martin Tessadri 0, Facundo González 0.

POR CUARTOS:

1ºC: N12 – SU 17

2ºC: N 20 – SU 44

3ºC: N 40 – SU 64

4ºC: N 58 – SU 74.