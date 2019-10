A la hora 10 de la víspera, las autoridades de la Liga Salteña estaban en conocimiento de la resolución adoptada por el Comando de Jefatura de Policía: el partido de Tigre y El Tanque previsto para el campo de juego del Parque Tomás Green, trasladado al Parque Ernesto Dickinson por razones de seguridad. El martes a la noche en la sesión de la «B· se había resuelto que una doble jornada en el escenario mayor abarcase a San Eugenio-Dublin Central y Arsenal con Hindú. El hecho es que la decisión del Comando alteró todos los planes y posibilidades de un segundo entendimiento de las instituciones para conformar un nuevo mapa para evitar la suspensión. Se acordó entonces entre los neutrales y delegados, NO JUGAR el domingo la última fecha de la segunda rueda. Se postergará para el domingo de la semana próxima, siendo preliminar de los partidos de la «A». Esa fue la idea-objetivo que sustentó el presidente de la «B», Fernando Bueno, y que no encontró eco en la mayoría de los delegados, a excepción hecha de El Tanque.

CEIBAL AL ESTADIO

A su vez, el Comando de Jefatura de Policía, plasmó una segunda resolución: el partido entre Ceibal y Ferro Carril previsto para el Parque Rufino Araújo, se jugará DEFINITIVAMENTE en el Parque Dickinson. Sobre las 12.30′ de la víspera el contacto de EL PUEBLO con Juan Ramón Guarino, para reflejar un hecho que a Ceibal le importa: no resignará posibilidad económica. Una manera de evitar perjuicio ante la pérdida de localía. De todas maneras, los socios de Ceibal pagarán la entrada por esa condición. No dispondrán de acceso libre. A la luz de lo expuesto, el fútbol se limitará a dos partidos de la «A». En el Parque Carlos Ambrosoni, River Plate vs Universitario a la hora 16 y en el Parque Dickinson a la misma hora, Ceibal vs Ferro Carril.

CON DESTINO A JEFATURA

Igualmente el puente tendido de EL PUEBLO con el presidente de la divisional «B», Fernando Bueno. No es otro el fin que gestionar una entrevista con miembros del Comando de Jefatura de Policía,a a los efectos de plantear toda una serie de temas puntuales relativos a la seguridad. A esa instancia de diálogo asistirán TODOS los representantes del círculo de ascenso. No solo cuestiones de presente, sino de futuro también y en este caso la relación directa con la Liguilla final tras el desarrollo de la última fecha de la segunda rueda.