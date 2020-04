El ciclismo (como todo el planeta), vive pendiente del Covid-19. Un virus que ha trastocado todos los planes y que puede provocar un cambio histórico dentro del mundo del pedal. No sólo del calendario, sino cómo se entiende hoy en día esta disciplina. Equipos World Tour con 27 ciclistas, calendarios ajustadísimos con carreras por todo el planeta, son muchos los elementos que podrían verse afectados por esta crisis que, de alguna manera, toca especialmente a un deporte con exclusiva dependencia de los patrocinadores.

Unos sponsors que cotizan en bolsa y que están cayendo en los últimos días. Algunos de ellos, incluso, no están pudiendo operar e incluso podrían desaparecer.

CALENDARIO A MODIFICAR

Lo primero de todo es el calendario, en las últimas fechas se han hablado de varias hipótesis. Desde Italia llegaban informaciones sobre la posibilidad de llevar el Giro a octubre y reducir La Vuelta a España a dos semanas.

La única certeza a día de hoy es que la UCI ha prohibido cualquier competición hasta el 1 de junio. La primera carrera que sigue vigente en el calendario es el Tour de Francia.

Desde ASO, la empresa organizadora que también se encarga de orquestar La Vuelta, no se plantean mover la ‘Grande Boucle’ programada del 27 de junio al 19 de julio aunque son conscientes de que la realidad puede ser otra.

La decisión definitiva la tomarán a mediados de mayo según evolucione la pandemia. Eso sí, como ha manifestado públicamente el director Prudhomme, no se disputará a ‘puerta cerrada’ como algunas etapas de la París-Niza.

La Vuelta, por su parte, tampoco quiere moverse (del 14 de agosto al 6 de septiembre). Eso sí, desde la ronda española son conscientes de que el Tour de Francia es la carrera clave en el calendario y por eso estarían dispuestos a hacer modificaciones en sus fechas siempre y cuando sea algo consensuado.

El Giro de Italia el que más difícil lo tiene, No se disputará en mayo por razones lógicas y buscan encontrar acomodo en septiembre u octubre, tampoco conciben reducirse a dos semanas o correr sin público.

De momento, desde la UCI están escuchando a todos los implicados y buscando fórmulas para establecer un calendario que haga el menos daño posible. Hay muchas carreras, eso sí, que desaparecerán completamente de sus fechas en este 2020 como son la Volta a Catalunya o la Vuelta al País Vasco, pese al interés en buscar otras soluciones.

Las grandes, eso sí, pretenden disputarse y con las tres semanas de duración. Por eso la opción más lógica y que puede tener a las tres implicadas de acuerdo es que el Tour empezase 15 días más tarde, habiendo margen todavía para disputarse La Vuelta con un mínimo descanso y que el Giro arrancase a finales de septiembre al menos con una semana de descanso respecto a La Vuelta o directamente en octubre (una opción que agrada menos a los italianos) después de la celebración de los Mundiales en Suiza (20 al 27 de septiembre).

CICLISTAS CON SALARIOS REDUCIDOS

El nerviosismo se ha instalado dentro de un pelotón que está viendo cómo el futuro de sus intereses puede saltar por los aires. Más de un centenar de ciclistas ya han visto sus sueldos reducidos y muchos de ellos podrían perder su puesto de trabajo a lo largo del 2020.

Desde la UCI, aunque no lo han explicado de forma oficial, no se descarta incluso replantear las estructuras reduciendo el número de corredores por formación para 2021. Un año donde, si alguna estructura del World Tour desaparece como parece inevitable, se debería abrir el cupo de invitaciones para las grandes a equipos de menor categoría o permitir la posibilidad de ‘ascender’ a aquellos que puedan asumir con los requisitos