Fútbol Sala. Reunión de delegados se trasladó para la jornada de hoy a la noche

Tal cual lo anunciáramos oportunamente, en la jornada de ayer martes a la hora 20.00, se llevó a cabo la charla del entrenador, y/o colega Luis Diego Silva, responsable del portal capitalino El Show del Fútbol Sala en el local de la Sede Social del Club A. Universitario, quien se refirió entre otras cosas, a lo que es el presente y la realidad de la disciplina no solo en la capital, sino también a nivel país.

En su portal, el cual cumple en unos días sus primeros diez años de existencia, Silva fue muy claro, y conciso, a la hora de explicar la realidad de nuestro Futsal, y los problemas varios, básicamente dirigenciales que se han venido produciendo en los últimos tiempos, y debido a los cuales por ejemplo, básicamente la competencia a nivel de selecciones nacionales no ha tenido los resultados que en principio se pensaba desde el entorno, debido a la excelente calidad técnica de los jugadores que en su momento (hasta hoy) han sido convocados para sostener diferentes procesos de selección. En próximas ediciones, estaremos ampliando acerca de esta charla llevada a cabo en la jornada de ayer por Luis Diego Silva, quien llegó a Salto especialmente invitado por la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala.

Esta noche reunión de delegados en la Liga Salteña de Fútbol Sala

Tal cual quedó establecido en la última reunión de delegados, y tras el parate debido al feriado de carnaval, en la jornada de hoy a la noche se estará llevando a cabo la dicha reunión semanal en la Liga Salteña de Fútbol Sala, reunión que como se hace habitualmente, tendrá como escenario el local de la Sede Social del Club A. Universitario a partir de la hora 20.00.

Datos importantes podrían estar surgiendo, más allá de lo que será la fijación de una nueva fecha del campeonato “Salteño” en ambas divisionales, también hoy se estará ratificando la fecha comprendida entre los días 6, y hasta el 9 de marzo en el horario de 19.00, a 21.00 horas, para llevar adelante el período de pases Especial, días entre los cuales los jugadores habilitados, los que participan de la competencia oficial de la Liga, tendrán la chance, y/o posibilidad de cambiar de camiseta para lo que resta de la temporada 2016 – 2017 de la disciplina a nivel local.

Tal cual lo informábamos en su momento, durante los tres primeros días los pases tendrán un costo de $ 300.00, y en el último la cifra se incrementará a $ 500.00 por cada transferencia solicitada en la última jornada del periodo habilitado.

Fútbol Sala fijación

Cada vez más atractivo

Y esto sin dudas que es así, cuando se fijará esta noche en la reunión semanal de la Liga, la última fecha, de la primera rueda en la divisional de ascenso (“B”), y la tercera, de la 2ª rueda en la divisional de privilegio (“A”), no quedan dudas que el campeonato “Salteño” se torna cada vez más atractivo, y competitivo, más allá de los resultados que se puedan estar registrando en la fecha que viene, sino pensando en lo que será el futuro de la competencia.

Los partidos que se vienen

Divisional “A”

3ª Fecha: Segunda rueda

Universitario vs River Plate

Ferro Carril vs Salto Rowing

Atl. Arsenal vs Florida

Chaná vs Ceibal

Divisional “B”

11ª Fecha: (Última de la primera rueda)

Atl. Juventus vs Saladero

Tigre vs Barcelona

Almagro vs G 5

Libre: Dublín Central

NOTA: Ganarán sus partidos Peñarol y Parque Solari, por estar sus rivales de turno desafiliados de la Liga Salteña de Fútbol Sala