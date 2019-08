En cinco canchas en la fecha que pasó, la venta de entradas apenas superó las mil. En algunos casos, el registro irrisorio, pero que refleja a cabalidad este tiempo de la adversidad dolida. Los factores son múltiples y en algunos casos obvios, partiendo de la base que el nivel en el mayoría de los equipos, dista de alcanzar recompensas para que el espectáculo sea disfrutable. El fútbol es un juego. Y para verlo además: se paga. Aquí es cuando aflora el aspecto clave para tantos y que una frase-interrogante lo potencia: “¿los dirigentes no saben que 180 pesos duelen demasiado?”. Ese es el punto.

La fecha pasada coincidió con el final de mes, crítico para la mayoría de los laburantes, con los bolsillos vaciándose. Es que si concurren dos personas de una misma familia a un cancha, el monto no dejará de superar los 500 pesos. 180 cada uno, más otras cuestiones esenciales, como el traslado mismo, que implica una erogación también. Determinados equipos producen la asistencia de 50 hinchas y no más. Algunos, menos de 30. Es solo ir….y contarlos. Cierto es que no es fácil comprobar el acceso a un escenario, de tres o cuatro miembros de una misma familia. Del querer al poder, la distancia es concreta.