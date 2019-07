El accidente ocurrió el 31 de diciembre y aducen que hasta ahora no hubo resoluciones sobre este caso

Siempre atenta y gentil, cumpliendo el legado de su padre, así está cada mañana Sandra Díaz, una mujer joven que cada mañana en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales cumple el oficio de cuidacoches y vendedora de boletas para el estacionamiento tarifado Zona Azul.

Su padre, Casemiro Díaz, a quien apodaban Coco, que durante muchos años trabajó en el lugar haciendo lo mismo que Sandra, fue embestido por una camioneta el pasado 31 de diciembre, cuando regresaba a su casa en bicicleta luego de haber trabajado durante esa mañana. Díaz falleció en el lugar.

Pero el tiempo pasó y su familia, que dice haber cumplido con todos los trámites que les indicaron para tener los documentos que acrediten la manera en que falleció Díaz, dice no tener respuestas.

“Hemos ido de un lugar a otro, estamos cansadas de que nadie nos da una respuesta y como vimos que la semana pasada los familiares del pescador que falleció en el accidente, se movilizaron y enseguida consiguieron una respuesta de parte de las autoridades, mañana (por hoy) nosotros haremos una marcha desde la Plaza Artigas hasta la sede de la Fiscalía para ver si así obtenemos respuestas”, comentó a EL PUEBLO Sandra, la hija de Coco, con los ojos tristes por la muerte de su papá.

Consultada por este diario, Sandra informó “este miércoles a las 13:30 horas nos estaremos concentrando en la Plaza Artigas y vamos a hacer una marcha por calle Artigas hasta la sede de la Fiscalía, pidiendo justicia por mi papá que el pasado 31 de diciembre fue embestido por una camioneta de una empresa local del rubro agropecuario y cuyo conductor ya fue reconocido, pero mañana (por hoy) se cumplieron siete meses completos desde su muerte y no hay ninguna novedad desde la fiscalía”.

La hija del fallecido señaló que “el fiscal del caso es Carlos Rodríguez y hasta ahora no tenemos noticias del caso, nos pidieron pruebas y hemos presentado cuatro testigos, dos videos, carpeta técnica de las pericias policiales, el resultado de la autopsia donde se determina que la muerte de mi papá se dio a raíz de eso quedando destrozado por dentro”.

Díaz sostuvo que “después de varios días, llamaron a declarar al denunciado que era la única persona que faltaba y el lunes fui a la fiscalía para saber si había alguna novedad al respecto y solamente nos indicaron que ahora el fiscal va a analizar si debe iniciar el proceso penal contra esta persona, nosotros no queremos que la muerte de nuestro padre quede impune, la persona sigue manejando la misma camioneta, y sigue trabajando como si tal cosa, mientras mi padre está muerto”.

Por eso justificó que hoy realizarán la marcha pidiendo justicia “y clamamos por la presencia de la gente, de los medios y de quienes nos puedan apoyar, porque parece que lamentablemente esa es la única manera de que las cosas tengan resultado, metiendo presiones para que la justicia se apure y actúe de una vez por todas, haciendo su trabajo correctamente”.