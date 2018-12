Se fundó la Asociación de Futbolistas Amateur del Interior

Se fundó en Paysandú el pasado sábado la Asociación de Futbolistas Amateur del Interior (AFAI). El acta fundacional de la gremial se labró en una reunión celebrada en la sede del club Litoral a la que asistieron unos 40 jugadores provenientes de distintos puntos del interior del país.

La reunión se celebró con la participación de Diego Lugano, presidente de la asociación civil “Jugadores de la Selección”, y los dirigentes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Matías Pérez y Diego Scotti.

Después que Lugano, Pérez y Scotti repartieran un documento explicativo sobre el tema de los derechos de imagen entre los futbolistas del interior, se dio un intercambio de opiniones entre las partes.

La meta es definir el tema de los derechos de imagen de los jugadores en la próxima Copa Nacional que comenzará el fin de semana del 12 y 13 de enero de 2019, para la cual Tenfield firmó un contrato con la Organización del Fútbol del Interior (OFI) por el cual la señal VTV transmitirá en directo alrededor de 70 partidos del citado torneo.

OFI: FIRMAR LA CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN O NO JUGAR

El vínculo con la empresa televisiva dejó establecido que la responsabilidad ante eventuales reclamos de los futbolistas por sus derechos de imagen es de la OFI. Por esa razón, la organización comunicó a las 28 ligas cuyas selecciones disputarán la Copa Nacional de Selecciones que en las listas de jugadores inscriptos deben estar las firmas de cada uno de ellos en señal de que renuncian a esos derechos, especificando que los que no lo hagan no podrán participar de la competencia.

La OFI fijó el jueves 4 de enero como plazo máximo para la presentación de las listas de jugadores con las firmas adjuntas de éstos.

AFAI DECIDIÓ NO CEDER LOS DERECHOS DE IMAGEN

Ente las decisiones concretas adoptadas respecto al tema del derecho de imagen, la Asociación de Futbolistas Amateur del Interior ratificó la posición de no ceder los derechos de imagen. A su vez los jugadores de todo el interior que concurrieron al encuentro de Paysandú, al igual que los dirigentes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y el propio Lugano, reconocieron que hay jóvenes a los cuales les seduce la posibilidad de mostrarse en una vidriera como es la de los partidos televisados, motivo por el cual la firma de renuncia a los derechos de imagen dependerá, en última instancia, pura y exclusivamente de una decisión individual de cada uno de los futbolistas.

En tanto que Asociación de Futbolistas Amateur del Interior discrepa con dos aspectos del contrato firmado por OFI con Tenfield. La gremial se opone a que los jugadores cedan sus derechos de imagen por los cuatro años con opción a un quinto que dura el vínculo, y también cuestiona la cláusula del mismo por la cual al final de ese período la empresa mantiene la prerrogativa de igualar una mejor oferta.

TELEVISACIÓN POR PLATA Y PELOTAS

Por el contrato firmado con la OFI para televisar los partidos de la Copa Nacional de Selecciones, Tenfield paga $ 9.000.000 y 1.000 pelotas oficiales (el valor es de alrededor de $ 3.000 cada una) por año.

Según ese acuerdo, cada una de las 28 ligas participantes en la primera fase del torneo, recibirá $ 60.000 y 26 pelotas.

A su vez, cobrarán $ 20.000 cada uno de los equipos participantes en los partidos televisados de la segunda fase; $ 50.000 y dos pelotas cada una de las ocho ligas cuyas selecciones disputarán los cuartos de final; $ 60.000 y dos pelotas cada una de las cuatro ligas que jugarán las semifinales; y $ 70.000 y dos pelotas las que protagonicen las finales.