La 1ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugó en la cancha del Colegio y Liceo Crandon con buen suceso el pasado domingo. La actividad tuvo en cancha a la rama masculina por la mañana y a la femenina por la tarde, con todos los resultados:

Masculina

AVS A (2) – Universitario (0)

Sets: 25 a 12 / 25 a 23. AVS C (0) – AVS B (2)

Sets: 16 a 25 / 8 a 25.

Quebracho B (1) – Viveros (2)

Sets: 18 a 25 / 25 a 15 / 12 a 15.

Quebracho A (0) – Constitución (2). Sets: 26 a 28 / 23 a 25.

Femenina

AVS B (2) – Ferro Carril A (0)

Sets: 25 a 15 / 25 a 21

AVS A (2) – AVS C (0)

Sets: 25 a 8 / 25 a 7.

Ferro Carril B (0) – Salto Uruguay (2). Sets: 12 A 25 / 10 A 25.

Universitario (2) – Crandon (0) Sets: 25 A 13 / 25 a 12.

POSICIONES

Repasemos las posiciones en ambas ramas:

Masculino

AVS B 3

AVS A 3

Constitución 3

Viveros 2

Quebracho A 1

Quebracho B 1

Universitario 1

AVS C 1

Femenino

AVS A 3

Salto Uruguay 3

Universitario 3

AVS B 3

Ferro Carril A 1

Crandon 1

Ferro Carril B 1

AVS C 1

PRÓXIMA FECHA SERÁ EL 20 DE SETIEMBRE

Vale recordar que se decidió que las fechas se realizarán cada 15 días, ello debido a que varios equipos no son de la ciudad de Salto, hay tres de Quebracho y uno de Villa Constitución. Por lo tanto la próxima actividad será el domingo 20 de setiembre, con toda la fecha en ambas ramas:

Femenino

9:00 hs. AVS B – AVS A

10:15 hs. Ferro Carril A – Universitario

11:30 hs. AVS C – Ferro Carril B

12:45 hs. Salto Uruguay – Crandon

Masculino

14:00 hs. AVS A – AVS C

15:15 hs. Universitario – Quebracho A

16:30 hs. AVS B – Quebracho B

17:45 hs. Viveros – Constitución.