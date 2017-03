Peñarol – Nacional

Los presidentes de Nacional y Peñarol, José Luis Rodríguez y Juan Pedro Damiani, tuvieron un caliente intercambio de opiniones en la Asociación Uruguaya de Fútbol que obligó a retirar a la prensa de la sala.

Luego de que Damiani exigiera una serie de cambios en el gobierno del fútbol, entre ellos retirar a los representantes de los grandes del Ejecutivo, el Puma Rodríguez saltó con los tapones de punta y le pasó factura hasta por las opiniones de algunos dirigentes aurinegros por el fallo de Nacional y River.

MICROFONO ABIERTO

En ese momento el micrófono del programa Tirando Paredes de 1010AM estaba encendido y captó la discusión que se generó.

“Juan Pedro dice que debemos dar señales. Y sí, si votamos un Tribunal acá debemos respetar al tribunal. Y si sale un fallo no es criticar el fallo y hablo de Peñarol. Me parece que no corresponde que un cuadro que no está involucrado en el fallo los dirigentes lo comenten. Entonces la primera señal que tenemos que dar es que cuando ponemos un tribunal respetemos al tribunal. Si el tribunal no nos merece confianza, bueno, en otra asamblea lo sacan pero con los votos”.

“No le corresponde”

El presidente “tricolor” Rodríguez siguió adelante, sin interrupciones, en su crítica contra la actitud de Damiani.

“En cuanto a la propuesta de Juan Pedro de retirar a los neutrales de Nacional y Peñarol es proponer retirar a algo que no le corresponde, le corresponde hablar del neutral de Peñarol, el de Nacional, es Nacional el que lo propone”.

Agregó: “Después, yo no comparto que no deban estar representados en el consejo de neutrales, cosa que ya se le he dicho a Juan Pedro. Si el 90% de la población no está representado no tiene validez”.