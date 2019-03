Llegó el día, hoy arranca el “Salteño” de básquetbol en categorías Formativas

Fin de la espera, llegó el día tan esperado, hoy inicia la temporada oficial del básquetbol salteño con la disputa de la primera fecha del torneo Apertura, correspondiente al campeonato “Salteño” para las categorías Formativas. A partir de hoy nuestros “gurises” pondrán fin a la expectativa generada en varios días de entrenamiento y preparación previa, para ingresar a la cancha a disfrutar jugando, porque en definitiva debería ser ese el fin, divertirse jugando más allá de un resultado. Se sabe que para la mayoría de las categorías es una competencia, donde al cabo de los 40´ de juego habrá un ganador, y lógicamente un perdedor, donde al final del partido el saludo y reconocimiento de los perdedores a sus vencedores, y el respeto del ganador a su rival debería ser la postal que marque el final de un partido, respetando siempre los códigos de este hermoso deporte. Los días marcados para la competencia de las divisiones menores serán jueves y sábado, día en los cuales se completará cada fecha fijada, para esta temporada, y en otra novedad que tendrá la competencia local, se estarán sumando los equipos del Centro Allavena de Paysandú que participará en división U19, y las categorías menores U13, U15, y U17 de Rivera BBC Sin dudas una noticia por demás positiva para la competencia, porque más allá de la integración, la chance de que nuestros chicos sigan generando vínculos deportivos, y de amistad con sus pares de otros departamentos. Otra de las novedades que se incluye para esta temporada es el cambio de denominación para las diferentes categorías, actualizando lo que se maneja desde hace ya un tiempo a a nivel de la FUBB, ahora las divisiones de Formativas serán U11, U13, U15, U17, y U19 respectivamente.

Detalles para la primera fecha Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Jueves 14 de marzo

Torneo Apertura: Primera fecha

Valor de la entrada: General $ 50.00

Árbitros: (a designar)

Los partidos:

NACIONAL vs FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO vs SALTO URUGUAY

ATLÉTICO JUVENTUS vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Losa equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso

Jueves 14 de marzo

Hora 18.00: U11

Hora 19.15: U12

Hora 20.30: U13

Sábado 16 de marzo

Hora 16.00: U 15

Hora 17.45: U 17

Hora 19.30: U 19