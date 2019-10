Consejo Único Juvenil

Divisional “B”.- 7ª Fecha. 2ª Rueda.- Precio entrada $ 30.ºº .-

FENIX (lunes 21/10/19)

19y30 hrs. S. Eugenio – Tigre. Sub 15. Árbitros: Pablo Almirón, J. de los Santos, Ivo Moreira

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: José de los Santos, P. Almirón.

S. Eugenio al oeste, de Tigre al este.

D. ARTIGAS (lunes 21/10/19)

20 hrs. D. Artigas – P. Solari. Sub 15. Árbitros: Enrique Kurowski, Carlos Gómez, Israel Portela

N. FIRPO (martes 22/10/19)

19y30 hrs. Saladero – Hindú. Sub 15. Árbitros: Ignacio Sañudo, R. Aguirre, Marcelo Díaz.

21y30 hrs. . Sub 18. Arbitros: Robert Aguirre, I. Sañudo.

Saladero al Oeste, Hindú al este.

Divisional “C”.-

Partidos atrasados. 2ª Rueda.-

D. CENTRAL ( domingo 20/19/19)

9 hrs. Libertad – D. Central. Sub 18. Árbitros: César Villarreal, M. Díaz, Héctor La Cruz.

11 hrs. Sub 15. Arbitros: Marcelo Díaz, C. Villarreal.

Libertad al este, D. Central al oeste.

ARSENAL (miércoles 23/10/19)

19y30 hrs. Arsenal – Libertad. Sub 18. Árbitros: Enrique Kurowski, J. Suárez, Santos Galli.

21y30 hrs. Sub 15. Árbitros: Juan Suárez, E. Kurowski.

Arsenal al este, Libertad al oeste.