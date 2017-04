Tal cual lo estipulado, decidido en reunión del Consejo Superior en la L.S.B, este próximo día miércoles….estarán retomando su actividad las divisiones menores de nuestro básquetbol. Como ha venido sucediendo de mucho tiempo a esa parte, en la Semana Santa, o de Turismo, la competencia sufre un paréntesis, en una fecha especial, y donde queda claro que existen varios equipos (por no decir todos), que sufren la baja de varios de los chicos en sus diferentes categorías, y debido a esto hace mucho tiempo que en esta semana no hay competencia a nivel de categorías formativas. Ahora sí, hablando de lo que se viene, en la jornada del próximo miércoles 19 del corriente, ya estará iniciando la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) del torneo Apertura, la que estará cerrando el próximo jueves 20/04, con los cruces marcados por el fixture de campeonato y los partidos que ya están fijados en cada caso.

Atractivo desde el comienzo

Y es un poco lo que hemos venido informando, desde que arrancó el campeonato “Salteño” en divisiones formativas, parece que todos estaban esperando que la competencia se inicie, porque realmente eso se notó, en cada uno de los partidos jugados, en las tres fechas que ya pasaron. Los “gurises” estaban ávidos por iniciar la competencia. Se sabe que no es lo mismo practicar que jugar, y si bien se sabe que todos hacía ya un buen tiempo habían iniciado sus trabajos de preparación, quedó muy claro que todos querían “arrancar” cuanto antes la competencia, cosa que sucedió, sin importar lo que pudiera pasar en la Liga, que para bien de todos, y de los chicos de formativas principalmente, todo siguió su curso, se pudo cumplir con todo lo que ya estaba planificado en tiempo y forma, y en la próxima semana ya se estará jugando la cuarta fecha (1ª rueda) del torneo Apertura del campeonato “Salteño” en las divisiones menores de nuestro básquetbol.

Detalles para la 4ª fecha

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Campeonato “Salteño”: Categorías formativas

4ª Fecha: Primera rueda (Torneo Apertura)

Miércoles 19 de abril

Hora 18.00: Sub 13 (Minis)

Hora 19.30: Sub 14 (Pre infantiles)

Hora 21.00: Sub 18 (Cadetes)

Jueves 20 de Abril

Hora 18.00: Sub 12 (Pre minis)

Hora 19.30: Sub 16 (Infantiles)

Hora 21.00: Sub 20 (Juveniles

Los partidos:

SALTO URUGUAY vs ATLÉTICO JUVENTUS

UNIVERSITARIO vs CÍRCULO SPORTIVO

NACIONAL vs FERRO CARRIL

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todos los casos.