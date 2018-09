La hora del pronunciamiento.Tres de Universitario y Nacional, dos de Ferro Carril y Ceibal, uno de Gladiador.

Tres jugadores en cada caso, de Universitario y Nacional, dos de Ferro Carril y Ceibal y el restante de Gladiador, conforman EL EQUIPO IDEAL DE EL PUEBLO, tras la suma de los Campeonatos Apertura y Clausura, con 16 fechas jugadas en la Divisional “A”.

Sobre la base de conceptos, unificaciones, continuidad de partidos, resonancia en cada caso e influencia en sus equipos, surgen los mejores 11. Pero el pronunciamiento no se estaciona en lo que sería un equipo titular. Una manera también de amplificar dos restantes opciones: el equipo “B” y el equipo “C”.

Por lo tanto, 33 jugadores rescatados.

Como en todos los años, la puntualización clave para entender algunos casos: quienes hayan disputado más partidos, profundizan la chance de figuración.

En tanto surgen hechos concretos, de jugadores que despuntaron sobre la base de productividades y luego establecieron mermas significativas.

Se podrán cuestionar o avalar determinadas situaciones-conclusiones, en medio de la subjetividad que a veces supone, multiplicar o restar en torno a las piezas individuales.

EL EQUIPO IDEAL: EL EQUIPO “A”

1- Carlos Eduardo Regueira (Nacional).

*********

4- Gastón Trindade (Ceibal).

2- Octavio Pintos (Universitario).

3- Mauricio Trinidad (Gladiador).

4- Sergio Daniel Cruz (Ferro Carril).

**********

8- Ricardo Gabriel Laforcada (Nacional).

5- Sebastián Silveira (Ferro Carril).

10- Fabio Andrés Rondán (Ceibal).

11- Valentín Fornaroli (Universitario).

**********

7- Luis Alfredo Leguísamo (Nacional).

9- George dos Santos (Universitario).

**********

EL EQUIPO “B”

**********

En este caso lo componen tres jugadores de Universitario, dos de Gladiador y Salto Nuevo y uno de Progreso, Nacional, Ferro Carril y River Plate. Veamos. De cara a los once

1) John Patrick Burgardt (Universitario).

**********

4- Elías Andaluz (Universitario).

2- Julio Federico Gómez (Progreso).

3- Jonatan Neira (Nacional).

6- Ramón de Mora (Gladiador).

**********

8- Cristian Madruga (Salto Nuevo).

5- Luis Martín Silva (Gladiador).

10- Joaquín Jacques (Universitario).

11- José González (Salto Nuevo).

**********

7- Carlos Alberto Vera (Ferro Carril).

9- Agustín Pintos (River Plate).

**********

EL EQUIPO “C”

**********

Finalmente el tercer equipo y en este caso abren el surco dos jugadores de Ceibal, Salto Uruguay y Saladero; los restantes de Ferro Carril, Santa Rosa, Salto Nuevo, Tigre y Universitario. Los once resueltos. Cuestión de repaso.

1- Diego Sebastián Arzaguet (Ceibal).

*********

4- Matías da Silva (Saladero).

2- Juan Viera (Ferro Carril).

3- Ruben Fagúndez (Santa Rosa).

6- Braian Almeida (Salto Nuevo).

**********

8- Marcelo Menoni (Universitario).

5- Ignacio Bueno (Salto Uruguay).

10- César Silveira (Tigre).

11- Juan Andrés Píriz (Saladero).

**********

7- Jorge Nicolás Ferreira (Ceibal).

9- Richard Requelme (Salto Uruguay).