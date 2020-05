El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que 2021 es la «última oportunidad» para celebrar los Juegos de Tokio, añadiendo que no será posible un nuevo aplazamiento del evento.

Bach dijo a la BBC que apoya la decisión de los organizadores japoneses de cancelar definitivamente los Juegos de Tokio si la pandemia del nuevo coronavirus sigue fuera de control el año próximo.

En marzo, el COI y los organizadores japoneses decidieron aplazar los Juegos de Tokio-2020 por un año como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha matado a más de 326.000 personas en el mundo. «Francamente, comprendo (a los organizadores japoneses) que no se puede emplear a 3.000 o 5.000 personas en un comité de organización indefinidamente», declaró Bach. «No puedes cambiar cada año todo el calendario deportivo mundial a las grandes federaciones», añadió. Según Bach, «no se puede tener a los atletas en esta incertidumbre y no se pueden solapar con los Juegos siguientes», los de París-2024. Reiterando «el compromiso de que los Juegos se disputen en julio del año próximo», Bach admitió que se debe «estar preparado para diferentes escenarios». Por ello, no se descartan medidas de «cuarentena para los atletas, para una parte de los atletas o para otros participantes». El patrón del COI no quiso responder a la pregunta de si la puesta a punto de una vacuna contra el COVID-19 era una condición para la celebración de los Juegos y no escondió su poco entusiasmo a la disputa de este evento sin público.

Decisiones apropiadas

«Es lo que no queremos, porque el espíritu olímpico es integrar a los aficionados, es lo que hace de los Juegos un evento único, que haya espectadores de todos los puntos del mundo juntos en un mismo estadio», argumentó el exatleta olímpico alemán.

«Cuando tengamos una idea clara de a qué se parecerá el mundo el 23 de julio de 2021 (fecha de la inauguración prevista para Tokio-2020), tomaremos las decisiones apropiadas», concluyó. El pasado 24 de marzo, el COI anunció el aplazamiento de un año de los Juegos inicialmente previstos del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. Fue una decisión sin precedentes en tiempos de paz en la era moderna de los Juegos Olímpicos, una cita que únicamente se había dejado de disputar en el periodo de las dos guerras mundiales en el siglo XX. Los Juegos de Tokio-2020, que mantienen su denominación de origen, fueron reprogramados para disputarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

Uruguay piensa en los nombres

De acuerdo con lo confirmado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de Tokio 2020, los Juegos de la XXXII Olimpiada, previstos inicialmente para este año, han de celebrarse el año próximo, entre el 23 de julio y 8 de agosto de 2021. Se espera que a la cita olímpica concurran 12.000 atletas de los 5 continentes, representando a 207 Comités Olímpicos Nacionales (CONs) de igual número de países, más la delegación de los atletas refugiados. La participación en los XXXII Juegos de la Olimpíada, se basa en sistemas de clasificación establecidos por las Federaciones Internacionales (FIs) y aprobados por el COI, en los deportes que integran el programa deportivo de estos Juegos Olímpicos. Los sistemas de clasificación, son reglas, procedimientos y criterios, establecidos para brindar una oportunidad justa a los mejores atletas del mundo y asegurar al mismo tiempo, la participación universal, que se logra mediante la representación continental de atletas. El COI comunicó a los Comités Olímpicos Nacionales, que aquellos atletas que hubieren obtenido su clasificación para los Juegos, previo a la postergación de los Juegos (57% del total), los mantendrán. Hay que recordar que en algunos deportes, el cupo de clasificación corresponde directamente al atleta que logró el lugar y en otros, es el Comité Olímpico Nacional junto con la Federación Nacional respectiva, que puede asignarlo, de acuerdo con el nivel que establece la Federación Internacional correspondiente. En todos los casos y de acuerdo con la Carta Olímpica, son los Comités Olímpicos Nacionales quienes designan a los atletas que los representarán en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Uruguayo, la Secretaría Nacional del Deporte y la Fundación Deporte Uruguay (constituida por los dos organismos antes mencionados) trabajan en estrecho contacto con la Federaciones, para brindar la mejor preparación posible a los atletas con vistas a su clasificación a los Juegos de Tokio.. Más allá de su importancia como competición deportiva, los atletas saben que participar en los Juegos Olímpicos, y en los de Tokio 2020 (2021) en particular, por las circunstancias tan especiales en que han de disputarse, tiene un significado único.

«En esta edición, más que nunca, se pondrán de manifiesto los valores que el Olimpismo infunde en la humanidad: solidaridad, amistad, juego limpio, así como su contribución a la construcción de un mundo mejor, más unido y más pacífico», expresa el COU en un comunicado.