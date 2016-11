Una obra en construcción y una casa de familia situadas ambas en barrio Malvasio fueron objeto de hurto. En el primero de los casos los ladrones se llevaron todo, desde las ocho bolsas de portland, hasta las herramientas utilizadas para la construcción. En el caso de la casa de familia fue desvalijada de una computadora portátil, algunas joyas y otros elementos.

PROCESADO POR HURTO

Por información recabada personal policial procedió a la detención de un masculino mayor de edad quien no sería ajeno al daño registrado en un vehículo, siendo conducido a sede policial donde al ser averiguado expresó haber sido el autor del daño al vehículo. Enterada la Sra. Jueza Penal de 2do. Turno dispuso el procesamiento con prisión de H.D.G.A. de 37 años por un delito de hurto especialmente gravado en grado de tentativa. Intervino Seccional 1ra.

HURTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Un masculino mayor de edad denunció que en la mañana de hoy al concurrir a una finca, sita en barrio Malvasio, la cual se encuentra remodelando, constató el hurto de ocho bolsas de portland, una carretilla, tres palas, un pico, dos alargues uno de ellos con un pico de luz, varias cerámicas blancas de 42cm por 42cm. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Una mujer mayor de edad denunció que en la tarde de hoy al llegar a su domicilio, sito en barrio Malvasio encontró la puerta principal forzada y al ingresar constató total desorden y el hurto de una notebook marca Samsung, una cámara semiprofesional, no recuerda marca, un celular marca Samsung, un reloj de color rojo y negro, una cadena de oro y plata con dije, la suma de U$S 500. Investiga Seccional 2da.

HURTO CASA FAMILIA

Un hombre mayor de edad denunció que en la mañana de hoy constató que mediante forzamiento de la puerta de su finca, sita en barrio Artigas le hurtaron herramientas de trabajo, llaves varias y un inflador. Investiga Seccional 4ta.

HURTO DE VEHÍCULO

Una mujer mayor de edad denunció que en la tarde de hoy desde calle Joaquín Suárez y 19 de Abril le hurtaron la moto marca Vital VX110 de color rojo, matrícula HLB 134, chasis LKXXCHL06D1037090, motor AD1P52FMHD008410. Investiga Seccional 1ra.

DAÑO EN COMERCIO

Un hombre mayor de edad denunció que en la mañana de hoy al concurrir a su comercio sito en barrio caballero constató el daño del vidrio blindex del frente de su comercio de 5mts x 2mts aproximadamente, avaluando el perjuicio en la suma de $ 20.000. Investiga Seccional 2da.

DAÑO EN COMERCIO

Un masculino mayor de edad denunció que en momentos en que se encontraba trabajando en una empresa, sito en la Zona Este escuchó ruido de daño de un vidrio, constatando el daño del vidrio de una de las ventanas de ventilación, divisando a varios masculinos adolescentes dándose a la fuga. Investiga Seccional 2da.

DAÑO DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad denunció que se desempeña como chofer de ómnibus en la Intendencia de Salto y en momentos en que circulaba por calle Gautrón y Maciel, mediante una pedrada dañaron una ventanilla del lado izquierdo. Investiga Seccional 2da.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la tarde de hoy en la intersección de calles Catalán e Ituzaingó ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por dos birrodados, una moto Yumbo Max conducida por una femenina mayor de edad la cual circulaba llevando como acompañante a una niña por calle Catalán al este y una moto Yumbo Max conducida por una femenina mayor de edad la cual circulaba por calle Ituzaingó con dirección al norte, resultando todas lesionadas siendo asistidas en hospital local. Diagnósticos: “politraumatizadas leve, pasan a domicilio”. Espirometrías cero. Intervino Brigada de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la tarde de hoy en la intersección de calles Artigas y Larrañaga ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un auto marca Chevrolet Sonic conducido por una femenina mayor de edad y una moto marca Vital conducida por masculino mayor de edad, la cual colisionó desde atrás al auto que se encontraba detenido aguardando la habilitación del semáforo, no resultando lesionados. Intervino Brigada de Tránsito.