De por lo menos dos semanas a esta parte, determinados nombres fueron ganando la escena de Gladiador, tras el anuncio de Richard Albernaz, en cuanto a cancelar su ciclo al frente del plantel superior. Ciertamente Richard es un abonado a la Dirección Técnica, en función de su pasión por siempre respecto a Gladiador. Fue Campeón Salteño en el 2011, con el buzo de DT.

Lo real es que se fueron barajando nombres. Opciones.

Un total de cuatro nombres figuraron en carpeta: LUIS GUSTAVO ARAÚJO, WALTER VARGAS (actual Director Técnico de la categoría Sub 18), LUIS ALBERTO “Gringo” CAVANI y JORGE ARIEL NOBOA.

Algunos de los mencionados fue apalabrado. Pero no todos. La cuestión central de la historia que va discurriendo, es que Jorge Noboa se quedó con la predilección de los dirigentes, que fueron calibrando la necesidad de resolver el punto “lo antes posible”.

No por nada, el propio presidente, Milton Albernaz, “tomó el toro por las astas” y concluyó en el diálogo con Jorge Noboa.

Todo fue transcurriendo sin complicaciones con miras al acuerdo de partes, hasta que en buen romance, el trancazo se produjo: el nombre del Ayudante de Campo.

Esa fue o es la piedra en el zapato.

Por lo menos hasta la noche de la víspera. O hasta hoy.