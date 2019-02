El pasaje de Fabián Coito como director técnico de las selecciones juveniles de Uruguay dejó 12 años de trabajo, pasando de la Sub 15, por la Sub 17 hasta la sub 20, varias generaciones de jugadores estuvieron a su mando. En el historial de Coito al frente de los seleccionados juveniles celestes marca que jugó 240 partidos, ganó 120 de ellos, empató 49 y perdió 71. Con los puestos en cada torneo de Uruguay a cargo de Coito:

Sudamericano Sub 15 2007 2º

Sudamericano Sub15 2009 4º

Sudamericano Sub 17 2011 2º

Mundial Sub 17 2011 2º

Sudamericano Sub 17 2013 4º

Mundial Sub 17 2013 8º

Sudamericano Sub 20 2017 1º

Mundial Sub 20 2017 4º

JJ SS 2018 2º

Sudamericano Sub 20 2019 3º