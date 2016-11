La canasta básica familiar llegó a los $69.076 pesos al 30 de setiembre. Los números son más que elocuentes en un país donde el ingreso promedio es muy inferior a ese dato de la realidad, donde los sueldos están por debajo y donde la inflación hace que el que gane menos, acceda cada vez a menos cosas.

Pero los costos son altos y la verdad de la milanesa, es que ese monto es el que necesita una familia tipo para poder enfrentar el mes con tranquilidad. Menos, seguramente será comprarse una complicación antes de empezar y recibir más, ya es opulencia, aunque hay un sector de la sociedad que accede a ello.

En nuestra sección semanal Detrás de los Números daremos a conocer los números que nos presenta los datos de cuántos precisamos para salir de compras de acá a fin de mes, sobre todo ahora que los supermercados, a la par de la vorágine que nos impone el capitalismo, nos hace sentir que ya pasamos de octubre con Halloween a la Navidad que es recién a finales de diciembre.

LA CANASTA

Los datos de la canasta se dividen en varios sectores, primero coloca a los gastos de alimentación en $ 28.513 pesos, unos $ 900 pesos por día para toda la familia, a $ 225 pesos por persona por día aproximadamente, donde teniendo en cuenta que se trata de al menos cuatro comidas al día son $55 pesos por persona por cada comida (desayuno, almuerzo, merienda y cena).

El precio de la vivienda, que puede ser un alquiler sin gastos comunes, o el de una vivienda común con mínimas comodidades para cuatro personas, el promedio es de $11.000 pesos, algo que no es descabellado si se tiene en cuenta que un monoambiente en el centro de Salto se paga cerca de 8.500 pesos.

Hay un promedio de $ 12.000 pesos de gastos entre los servicios básicos, como lo son los gastos de luz, agua, teléfono con Internet y cable o similar. Además de unos 4.100 pesos de combustible mensuales, lo que implica llenar el tanque de un coche promedio cada 15 días. También se manejan gastos de salud en 7.500 pesos mensuales que es lo que se pagaría de cuotas mutuales por cuatro personas, aunque hay otros me llevo, como son gastos en tickets que pueden ascender entre 1.000 y 1.600 pesos.

Además se le suman 2.100 pesos mensuales promedio para esparcimientos, esto es, salidas nocturnas pubs y boliches, consumos de bebidas por el orden de 525 pesos semanales para una sola de las cuatro personas.

Así las cosas, como un gastos de un fumador habitual de 765 pesos en cigarrillos, es decir una cajilla por semana y otros gastos a discreción como una entrada a un estadio, un par de zapatos, una camisa nueva, la compra de una parrillada para hacer en casa el fin de semana para toda la familia o el consumo de refrescos, lo que conlleva que una canasta para toda la familia deba ser de un ingreso promedio en los mensuales de $69.076 pesos.

A un gastos total promedio de 2.300 por día, 593 pesos por persona incluyendo todos los servicios, alimentación, techo, transporte, educación, vicios, hobbys, esparcimientos, vestimentas, viviendas, entre otros. El monto no es descabellado, lo que sí es descabellado es la relación entre lo que realmente se precisa para vivir y lo que se gana para no vivir.

LOS NÚMEROS:

69.076 pesos canasta familiar mensual

28.513 pesos costo de alimentación

11.000 pesos de alquiler de vivienda

2.100 pesos de esparcimiento

765 pesos de cigarrillos