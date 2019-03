Todos los resultados, posiciones actuales y próxima fecha del “Salteño” en ambas divisionales

Divisional “A” Quinta fecha: Segunda rueda

Ferro Carril (5) – Universitario (0)

Chaná (13) – Almagro (5)

Tigre (7) – Florida (2)

Ceibal (7) – Géneve 5 (2)

Posiciones “A”

Ferro Carril 29, Chaná 29, Tigre 21, Almagro 21, Universitario 16, Florida 12, Ceibal 9, Géneve 5 3

Próxima fecha “A”

Sexta: (Segunda rueda)

Ferro Carril vs Almagro

Chaná vs Tigre

Florida vs Ceibal

Universitario vs Géneve 5

Divisional “B” Segunda fecha:

Segunda rueda

Dublín Central (7) – Salto Grande (5)

Saladero (5) – Parque Solari (2)

Nacional (10) – Hindú (4)

Progreso (9) – Salto Rowing (5)

Bohanes (4) – Atlético Arsenal (3)

Sud América (3) – Atlético Juventus (3)

Posiciones “B”

Salto Grande 33, Saladero 31, Progreso 25, Bohanes 24, Nacional 23, Hindú 15, Salto Rowing 14, Atlético Arsenal 14, Sud América 13, Dublín Central 12, Atlético Juventus 9, Parque Solari 6

Próxima fecha “B” Tercera fecha:

(Segunda rueda)

Saladero vs Salto Grande

Nacional vs Salto Rowing

Progreso vs Atlético Juventus

Sud América vs Atlético Arsenal

Bohanes vs Parque Solari

Hindú vs Dublín Central.