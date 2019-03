Fútbol Sala resultados. Resultados, posiciones, y próxima fecha, de cara al retorno de la actividad

El próximo fin de semana se retoma la actividad del Futsal. campeonato parejo en ambas divisionales, porque más allá de las posiciones, y de lo que viene mostrando cada uno, y esto vale para ambas divisionales, queda muy claro que a esta altura de la fase regular de competencia, todos son sabedores de lo que se juegan.

De todas formas, y como hemos venido opinando, los favoritos a estar en las definiciones ya se vislumbran, los resultados y números en tabla lo avalan, el tema está en saber cómo intentará el resto revertir, y seguir “escalando”, y los de “arriba” sostener regularidad para mantenerse. Campeonato atractivo, interesante, y por demás convocante, de eso no hay dudas, las cosas como son.

Resultados Divisional “A”

Tercera fecha: (Segunda rueda)

Ferro Carril (9) – Chaná (5)

Almagro (10) – Ceibal (3)

Florida (8) – Universitario (6)

Tigra (10) – Géneve 5 (4)

Posiciones “A”

Chaná 23, Ferro Carril 23, Almagro 21, Universitario 16, Tigre 15, Florida 9, Ceibal 6, Géneve 5 3

Próxima fecha “A”: (Cuarta 2ª rueda)

Chaná Vs Universitario

Ferro Carril vs Géneve 5

Tigre vs Ceibal

Florida vs Almagro

Divisional “B”

Undécima fecha: (Primera rueda)

Salto Grande (12) – Hindú (6)

Saladero (12) – Bohanes (7)

Atlético Arsenal (5) – Progreso (4)

Dublín Central (6) – Salto Rowing (5)

Nacional (10) – Atlético Juventus (6)

Parque Solari 2 vs Sud América 1 (Deben jugar “pico” de 20´)

Posiciones “B”

Salto Grande 30, Saladero 28, Progreso 22, Nacional 20, Bohanes 18, Salto Rowing 13, Hindú 12, Atlético Arsenal 11, Dublín Central 9, Sud América 9 (*), Atlético Juventus 7, Parque Solari 6 (*)

Nota (*): Se computa puntaje anterior, deben jugar “pico” pendiente de 20´

Próxima fecha “B”: (Primera de la 2ª rueda)

Saladero vs Salto Grande

Hindú vs Dublín Central

Bohanes vs Parque Solari

Sud América vs Atlético Arsenal

Progreso vs Atlético Juventus

Nacional vs Salto Rowing