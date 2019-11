Varios accidentes de tránsito se han venido registrando en las últimas horas y han dejado a una serie de personas lesionadas. Por otro lado, varios casos de amenazas y de intentos de rapiña han sido denunciados.

Siniestro de trÁnsito

Seis menos veinte de la tarde de la tarde de ayer, Mesa Central de Operaciones derivó personal policial a calle Treinta y Tres esquina Mercedes, en la localidad de Villa Constitución, por un siniestro de tránsito entre una moto y un ómnibus.

En el lugar ambulancia local trasladó al Hospital de Salto, a dos mujeres adolescentes, quienes se desplazaban en moto con matrícula HKP281, ambas sin casco, las que vistas por el facultativo actuante el mismo les diagnosticó: «politraumatizadas, con traumatismo de cráneo encefálico severo».

Por otra parte, el conductor del ómnibus matrícula HOM 137, con resultado ileso. Consultado magistrado actuante dispuso: «Relevamiento de Policía Científica fotográfico y planimétrico en el lugar, espirometría a conductores, declaración a testigos, médico forense, pericia mecánica de los vehículos, volver a enterar del estado de salud de los menores».

Siniestro de trÁnsito

A eso de las diez menos cuarto de la noche, desde la Mesa Central de Operaciones derivó personal policial hasta la calle Agraciada al 2100 por un siniestro de tránsito de una moto con una conductora lesionada. En el lugar la moto matrícula HIA2983, conducida por una persona mayor de edad, quien al parecer cayó sola; atendida por facultativo de Emergencia Móvil diagnostico: «traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax sin pérdida de conocimiento». Trasladada al Hospital Salto. Tomo intervención Brigada de Transito.

Siniestro de trÁnsito

Pasados nueve minutos de las ocho de la mañana la Mesa Central de Operaciones derivó personal policial a Avenida Apolón y calle Asencio por siniestro de tránsito entre una moto y un auto.

En el lugar atenida por Unidad de Emergencia una femenina, mayor de edad, quien se desplazaba en moto, matrícula HKT978, vista por el facultativo diagnostico: «politraumatizada moderada, TEC con pérdida de conocimiento». Por otra parte la conductora del auto matrícula HAB1602, femenina adulta mayor, con resultado ileso. Tomo intervención Brigada de Transito.

Tentativa de rapiña

Eran alrededor de las 19:12 horas cuando desde la Mesa Central de Operaciones se derivó al personal policial que estaba en el cruce de avenida Blandengues casi Maciel, por la tentativa de una rapiña. En el lugar fue entrevistado un sujeto mayor de edad, quien manifestó que su hijo y un sobrino, ambos adolescentes, circulaban en bicicleta por dicha Avenida cuando de repente, fueron abordados por dos masculinos aparentemente mayores de edad, los que mediante amenazas verbales intentaron hurtarle las bicicletas, no logrando su cometido ya que los menores lograron dirigirse a la casa. Agrega que no se encuentran lesionados y no vieron el cuchillo. Trabaja personal de Dirección de Investigaciones.

Amenazas

En el día de ayer sobre las 8:33 de la mañana, la Mesa Central de Operaciones derivó al personal policial hasta la calle Lavalleja y Orestes Lanza por amenazas en la vía pública.

En el lugar se entrevistó a un masculino mayor de edad, quien manifestó haber sido amenazado con un arma de fuego; por otra parte fue demorado en el lugar un masculino mayor de edad, quien portaba una pistola de aire comprimido.

Consultada la magistrada actuante dispuso: «se efectúe relevamiento en el lugar, masculino emplazado para el día lunes a la Fiscalía». Concurrió Policía Científica, trabaja personal de Dirección de Investigaciones.

Hurto casa de familia

En el día de ayer a la hora 10:19, Mesa Central de Operaciones derivó personal policial a calle Enrique Amorim al 3100 por hurto en finca. En el lugar se entrevistó a una femenina mayor de edad, quien manifestó que se ausentó de su finca y al regresar constata daños en la puerta y la falta de joyas, ropas y una computadora. Trabaja personal de Dirección de Investigaciones.

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

Una persona de iniciales O.A.G.F fue condenado con prisión, por cometer reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. Al tempo que otro individuo de iniciales A.B.P fue condenado pero sin prisión, por un delito de violencia privada en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio y un delito de daño en régimen de reiteración real.

Al tiempo que otra persona de iniciales J.R.S. C., fue condenado sin prisión por un delito de violencia privada en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales. Y M.M.M.N., terminó condenado con prisión por un delito de desacato.