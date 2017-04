Fútbol Sala detalles.

Mañana en reunión semanal de la Liga de Fútbol Sala se fijan detalles para lo que se viene.

Divisional “A”

Fecha 16ª :(Tercera rueda)

Universitario vs Salto Rowing

Ceibal vs Florida

Atlético Arsenal vs Ferro Carril

Chaná vs River Plate

Posiciones “A”

Chaná 36, Universitario 33,. Ferro Carril 33, Atlético Arsenal 19, Florida 15, River Plate 14, Salto Rowing 14, Ceibal 13

Divisional “B”

Fecha 16ª: (Segunda rueda)

Dublín Central vs Saladero

Parque Solari vs Barcelona

G 5 vs Almagro

Tigre vs Peñarol

Fecha libre: Atlético Juventus

Posiciones “B”

Almagro 34, Tigre 31, Barcelona 31, Parque Solari 25, G 5 24, Atlético Juventus 22, Dublín Central 10, Peñarol 10, Saladero 6.