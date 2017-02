Cuando el amiguismo no cuenta…

El Almagro 2017. Parte misma de este tránsito. Luego de la asamblea anual ordinaria, José Luis de Freitas para convertirse en el nuevo presidente de Almagro, mientras Julio Fagoaga accediendo al puesto inmediato. «Pero los dos estamos para sumarnos con la misma responsabilidad. Somos diez dirigentes activos, más una subcomisión de apoyo. No dejamos de soñar el crecimiento institucional de Almagro. No nos faltarán colaboradores directos. Es un dinero que será volcado al fútbol. No como gasto, y sí como inversión. Necesitamos que el hincha vuelva, que seamos más». En tanto Luis Lima, no elude otra cuestión de esencia, «porque soy de los que creo que los partidos se ganan en la semana. Ahora por ejemplo, está lloviendo (jueves a la tarde), pero la práctica en Almagro no se suspende. Los jugadores saben que tienen que ir y presentarse. Después vemos que podemos hacer. Pero que algo hacemos, hacemos. Si nosotros no entrenamos y los rivales sí, ¿no estamos dando ventaja acaso? ¡Claro qué damos ventaja! Soy de los técnicos que pasa lista, entonces después nadie tendrá derecho a decir que no juega por alguna injusticia del técnico. No, de repente queda relegado, por inasistencia. Es ahí, donde hablo de compromiso. Con los jugadores nos estamos conociendo. Yo me casé con mi señora. No me caso con los jugadores, ¿se entiende? Hay que separar los tantos, aquí el amiguismo no cuenta. Lo que cuenta es el rendimiento. Sobre todo eso, el rendimiento sin tenerse en cuenta quién es uno y quién es otro. Importa que ese jugador responda. Que no deje de responder».