Los pastores Robert y Marcela Minondo – que durante 17 años estuvieron al frente de la Iglesia Misión Vida y Hogares Beraca en nuestra ciudad en breve se instalarán en Montevideo y en su lugar llegará un nuevo matrimonio de religiosos a continuar con la obra de evangelización y de rehabilitación de jóvenes y adultos con adicciones en situación de calle.

“Estamos en un tiempo de trasladarnos a Montevideo y estaremos trabajando en la misma obra y en la misma iglesia Misión Vida para las Naciones – señaló Robert Minondo.

El brazo social de la iglesia son los Hogares Beraca.

Se está viviendo dentro de la comunidad religiosa un tiempo de cambios, motivo por el cual el matrimonio retornará a su ciudad de origen.

Los nuevos pastores que llegarán a Salto son Mario Pirán y su esposa Natalia. El domingo 27 en Viera 63 se presentarán a los nuevos pastores que se radicarán en Salto.

Muchas experiencias vividas y un largo camino recorrido de casi dos décadas en nuestro departamento se llevarán consigo los pastores Minondo que lograron consolidar un trabajo social y religioso en nuestro departamento.

Rememorando el inicio de su labor, Robert expresó: “Recuerdo que cuando nos dieron el desafío de venir a Salto yo no quería… no me gustaba el interior y no conocía Salto.

Primeramente vine a trabajar soltero y en esos viajes a Montevideo conocí a Marcela, nos pusimos de novios, nos casamos y vinimos a instalarnos en Salto”.

El balance que se hace primeramente antes que nada es que el matrimonio Minondo reconoce que aprendió a amar a nuestra ciudad, tuvieron a sus hijos Jonathan y Nube en Salto y fueron consolidando una obra en Hogares Beraca que ha ido en franco crecimiento.

Llegaron en el 2001 y los hogares recién se abrieron en el 2005. “Se trabajó mucho en aquellas cosas que nosotros estimamos que debíamos hacerlo, luchar contra lo que pensamos que no era conveniente para nuestra sociedad como son la legalización de la marihuana y la despenalización del aborto entre otras cosas.

Se hizo una tarea evangelística trabajando en los distintos barrios y desde el año 2002 funciona en la iglesia, un comedor en Viera 63.

A su vez está la experiencia vivida en la unidad pastoral en la Asociación Pastoral “entendiendo que un trabajo unido es un trabajo más eficaz”.

Se ha asistido oportunamente a las personas inundadas, como también cumplido otras actividades solidarias.

“Hemos orado ante las diferentes circunstancias que ha vivido el departamento… todos los años se ha compartido La Noche de las Luces en el mes de octubre y el Pesebre Viviente.

Deseamos que los nuevos pastores puedan llevar todo esto mucho más allá que nosotros.

Por supuesto que hay cosas que han quedado pendientes, pero hemos entregado todas nuestras fuerzas y ganas. La Biblia dice que uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento” – enfatizó el pastor Minondo.

El porcentaje de las personas que se han logrado rehabilitar de sus adicciones oscilan entre un cuarenta y un sesenta por ciento. Algunas personas retornan a sus familias y otras se quedan viviendo en los hogares Beraca.

La pastora Marcela hizo mención al llamado de un joven desde Sao Paulo que estuvo reabilitándose en Salto… luego retornó a su ciudad natal, formó una familia y tiene la intención de venir a presentarles a los pastores su primogénita que nació hace poco tiempo.

En el Día de la Madre, el Día del Padre y en las fiestas todos aquellos jóvenes que fueron asistidos en los hogares Beraca suelen comunicarse con los pastores dando muestras de agradecimiento. “Somos padres y abuelos de muchos chicos” – afirmó Marcela.

Son muchos sentimientos que afloran, se recuerdan momentos muy conmovedores… emociones fuertes que quedarán en el corazón tanto de los misioneros como quienes integran la gran familia de Beraca.

“El mundo, el país y Salto están viviendo momentos muy especiales. Queremos transmitir un mensaje de esperanza, de fe y saber que en Jesús podemos encontrar la fuerza y la paz verdadera… el camino para nuestras vidas. Por supuesto tenemos una vida natural pero hay una vida que da Dios que es la espiritual que tenemos que conocer. Salto está necesitando del Evangelio… no debemos darle la espalda a Dios. Muchas cosas que suceden es porque el propio ser humano elige alejarse de lo espiritual”.

Pastora Marcela- “Quiero agradecer a todo Salto porque desde el principio nos recibieron con mucho cariño y solidaridad apoyando una obra que empezó como un desafío y fue creciendo. Lo bueno es que el mentor de todo esto es Dios. La obra continúa porque la obra es de Dios. Hemos sido meros instrumentos y estamos contentos con lo que hemos logrado. Es un privilegio que nos llena el corazón… ser padres de los marginados y necesitados. Amamos esta ciudad y la llevaremos en el corazón… tenemos dos souvenirs que son nuestros hijos que desean volver siempre para vacaciones”.