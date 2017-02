Lector de EL PUEBLO dio una versión diferente de la captura de una moto

A veces la escueta crónica policial no ilustra exactamente cómo son las cosas, nos dijo el joven que llamó para relatarnos el caso de la recuperación de una moto robada y peor que esto es cuando se tergiversan las cosas, nos manifestó.

Eran más o menos las tres de la tarde del pasado viernes, cuando nosotros (dice el circunstancial interlocutor) andábamos en la camioneta porque íbamos a hacer un trabajo y por calle 19 de abril vimos a una persona joven que llevaba a una moto de tiro…

Como alguno de nosotros ya había pasado por la amarga experiencia de sufrir el robo de su moto nos arrimamos al joven para preguntarle si quería que le ayudáramos…

La respuesta fue negativa. La joven que iba con nosotros intentó tomarle una foto con el celular, pero él viendo que se lo iba a fotografiar se cubrió la cara… lo que despertó más sospechas.

Seguimos y a la altura de Julio Delgado vimos que había inspectores y un policía en un operativo y les relatamos lo que había acontecido.

Los inspectores de inmediato subieron a la camioneta y aparentemente dieron la vuelta a la manzana. El sujeto que evidentemente nos vio hablando con los inspectores había abandonado la moto en la gomería existente en el lugar.

La moto fue incautada, pero el delincuente no pudo ser capturado. Como se informó por lo menos en algunos medios que el ladrón abandonó la moto al ver al policía, creo que no se dice exactamente cómo fueron las cosas.

Cuando se informa simplemente que una moto que luego se comprobó que acababa de ser robada, fue incautada abandonada, no se está diciendo todo, porque en este caso, fue fundamental la reacción de los inspectores de la Intendencia y el policía y también el hecho de que nosotros, como bien se dice “el quemado con leche ve la vaca y dispara”, vimos al sujeto sospechoso y lo denunciamos como corresponde.

Hasta aquí lo sustancial del relato de este lector anónimo, que recogimos porque coincide con la captura del vehículo.